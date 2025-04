Na przełomie czerwca i lipca w całej Polsce odbyło się osiemdziesiąt siedem spotkań edukacyjnych, których celem było dostarczenie pacjentom, mężczyznom zagrożonym chorobą oraz ich najbliższym rzetelnej wiedzy na temat raka gruczołu krokowego. Wzięło w nich udział około tysiąc dwieście osób. Wielu uczestników doceniło wartość dodatkowych spotkań ze specjalistami. Były one bowiem okazją do wyczerpującej rozmowy z lekarzem, na którą zwykle brakuje czasu podczas wizyty lekarskiej. Pacjenci i ich najbliżsi otrzymali wiedzę na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych, objawów raka gruczołu krokowego i jego leczenia oraz przeciwdziałania odległym skutkom choroby. Ponadto niezwykle istotna okazała się możliwość spotkania z innymi pacjentami urologicznymi oraz wymiana cennych informacji pomagających radzić sobie z trudnościami choroby.

- W kampanii Męska Sprawa” umożliwiono mężczyznom i ich bliskim dotarcie do informacji o skutecznej profilaktyce, diagnostyce i leczeniu raka gruczołu krokowego. Aktywny udział w spotkaniach, duża liczba zadawanych ekspertom pytań, liczne dyskusje pokazują jak duża jest potrzeba kompleksowej edukacji. Profilaktyka dotycząca raka gruczołu krokowego oraz świadomość niepokojących objawów są jednym z ważnych elementów poprawiających wykrywalność choroby w początkowym stadium zaawansowania, co stwarza szansę na jego całkowite wyleczenie – mówi dr Roman Sosnowski z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Ważnym elementem kampanii były konsultacje prowadzone przez pielęgniarki z doświadczeniem w pracy z pacjentami urologicznymi. W indywidualnych spotkaniach z pielęgniarkami wzięło udział około 4 500 osób, z czego ponad 10 proc. to były kobiety. Najczęściej zgłaszanymi problemami były nietrzymanie moczu oraz kłopoty z erekcją i aktywnością seksualną. Podczas konsultacji rozmawiano również na temat uwarunkowań genetycznych choroby, leczenia powikłań pooperacyjnych, przyjmowania leków, częstotliwości wizyt u urologa oraz powrotu do formy.

- Edukacja na temat raka gruczołu krokowego nie może ograniczać się tylko do pacjenta. W trakcie procesu diagnostycznego i terapeutycznego nieocenione staje się wsparcie i pomoc najbliższych osób. W leczeniu chorego niezwykle istotną rolę odgrywa więc partnerka, która często mobilizuje mężczyznę do zmiany trybu życia i pilnuje przestrzegania przez niego codziennych zasad życia z nowotworem – mówi Maria Giza, pielęgniarka prowadząca konsultacje z pacjentami i ich najbliższymi w ramach kampanii „Męska Sprawa”.

Kampania „Męska Sprawa” została zrealizowana w 54 miejscowościach, m.in. w Białymstoku, Grudziądzu, Krakowie, Łomży, Namysłowie czy Żyrardowie. Spotkania edukacyjne i konsultacje z pielęgniarką zostały zorganizowane zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak i w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do edukacji i opieki medycznej jest utrudniony. W większość miast spotkania odbyły się kilkakrotnie.

Polecamy historię Krzysztofa Krauze: To nie rak prostaty jest wrogiem mężczyzny, ale rozpacz

Więcej informacji na temat kampanii „Męska Sprawa” można znaleźć na stronie internetowej www.gladiator-prostata.pl/kampania.

Źródło: informacja prasowa /ah

Reklama