Fundacja „Gdyński Most Nadziei” realizując ogólnopolski program Akademia Walki z Rakiem, wspierając chorych na nowotwory i ich bliskich, jest organizatorem unikatowej w skali kraju kampanii informacyjno - edukacyjnej „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ” - profilaktyka raka jądra (www.odwazni.com).

Kampania porusza problem, dotąd nie podejmowany na szerszą skalę w naszym kraju. Skierowana jest ona do młodych mężczyzn, w przedziale wiekowym od 16. do 35. roku życia oraz do ich matek i partnerek. Kampania, w swoim założeniu, wypełnia przestrzeń, która wydaje się być całkowicie pominięta, uwrażliwiając młodych mężczyzn, będących w grupie ryzyka najwyższej zachorowalności, na najmniejsze, niepokojące zmiany pojawiające się w ciele.

Najnowsze doniesienia medyczne wskazują, że młodzi mężczyźni z podejrzeniem raka jądra, zgłaszają się do lekarza zbyt późno. Lekarze alarmują, że w wielu przypadkach u zgłaszającego się pacjenta stwierdza się już ogniska wtórne, czyli przerzuty do innych narządów, co związane jest z gorszym rokowaniem.

Rak jądra stanowi ok. 1% wszystkich nowotworów złośliwych na świecie. W Polsce, biorąc pod uwagę liczbę nowych zachorowań oraz umieralność, odsetek zgonów plasuje się na poziomie ok. 14,9% (źródło: KRN z roku 2005).

Istnieje ścisły związek pomiędzy wczesnym rozpoznaniem nowotworu a skutecznością leczenia. Im szybciej zareagujemy na niepokojące zmiany, tym większa jest szansa na wyzdrowienie. Ta wiedza stanowi właśnie punkt wyjścia kampanii „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ” - profilaktyka raka jądra.

Reklama

Podczas kampanii, Fundacja Gdyński Most Nadziei”, przede wszystkim rozpowszechnia informacje o mogącym wystąpić problemie oraz krokach jakie należy podjąć (od pierwszej niepokojącej zmiany, do skierowania jak najszybciej do lekarza specjalisty, celem wyjaśnienia powstałych zmian). Mamy nadzieję, że zachęcimy do działania wszystkich tych, którzy odkryli już jakiś problem, ale bagatelizują go lub obawiają się wizyty u lekarza.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej i obniżenie liczby osób, które zgłaszają się do lekarza specjalisty zbyt późno, w zaawansowanym stadium choroby.

Kampania informacyjno – edukacyjna „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ” - profilaktyka raka jądra, realizowana jest pod patronatem Miasta Gdyni oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Przeczytaj: Rak jądra - każdy może zachorować

Więcej na www.odwazni.com i/lub www.mostnadziei.pl