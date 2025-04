Chcesz pomóc seniorom? Przyłącz się do akcji

Obowiązujący od 1,5 roku zapis w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne zakazujący aptekom reklamy nie precyzuje tego, co jest reklamą, a co nie. Ciężar interpretacji spada na barki Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych, co nastręcza urzędnikom wiele trudności. Skutkuje to niekiedy tak szeroką interpretacją zapisu, że w konsekwencji zakazuje prowadzenia jakichkolwiek działań propacjenckich i informacyjnych wobec klientów. By stanąć po stronie 7-milionowej grupy seniorów i pomóc im taniej leczyć się w Programie 60+, wystarczy kliknąć w przycisk „Popieram” na stronie www.pozwolciepomagac.pl Do protestu dołączyły już tysiące internautów.

- Nie każdego emeryta stać na zakup leków na receptę przepisanych przez lekarza. Wysokie koszty przewlekłych lekoterapii to wciąż duży kłopot dla seniorów. Tym bardziej dziwią takie interpretacje przepisu o zakazie reklamy aptek, które uderzają w programy pacjenckie, edukujące i umożliwiające obniżenie kosztów leczenia. Jako społeczeństwo powinniśmy zapewnić seniorom możliwość wykupienia wszystkich leków przepisanych przez lekarzy. Jeśli takie działania prowadzi państwo – przyklaśnijmy im, jeśli instytucje społeczne – popierajmy, jeśli firmy prywatne – nie przeszkadzajmy i nie utrudniajmy! Cieszymy się, że kolejna ważna grupa – internauci, poparła naszą inicjatywę i zaangażowała się w wysyłkę listów do Inspektorów Farmaceutycznych – komentuje Karolina Bartoszek, Dyrektor Zespołu ds. Najniższych Cen w Programie 60+.

W liście do Inspektorów Farmaceutycznych wysyłanym przez internautów czytamy: "Czy godzi w interes starszych pacjentów to, że wiedzą, gdzie mogą kupić tanie leki? Czy godzi to w interes państwa? A może godzi w interesy tych aptek, które drogo sprzedają leki seniorom? Zgodzimy się przecież co do tego, że celem ministerstwa wprowadzającego ustawę nie było likwidowanie działań, które pomagają seniorom wykupić lekarstwa i zwiększają świadomość pacjencką. (…) Zaprotestujmy wspólnie przeciwko nieostrym przepisom. (…) Doceńmy wszystkie działania, które zmierzają do obniżenia kosztów leczenia osób starszych."

Polecamy: Wykluczenie społeczne – zagrożenie dla seniora i jego opiekunów

Reklama

Potrzeba wspólnego wysiłku, by otoczyć opieką seniorów

Inicjatorzy kampanii apelują, aby wszyscy interesariusze zaangażowali się we wspólne działania. - Potrzeba koalicji różnych aptek i różnych właścicieli, współpracy samorządu aptekarskiego, inspekcji farmaceutycznej. Potrzeba wspólnego wysiłku, by otoczyć opieką seniorów - naszych i Państwa rodziców, naszych i Państwa dziadków. W obronie praw seniorów stanęli internauci, którzy tak komentują problem: „Bardzo przykre jest to, że urzędnikami są córki i synowie seniorów i zapominają, że też będą seniorami...", "Popierajmy i pomagajmy! Wszak wszystkich nas, prędzej czy później, starość czeka…", "Popieram wszelkie akcje, które będą miały na celu wsparcie i aktywizację ludzi w podeszłym wieku".

Inicjatywę popiera także socjolog, która zajmuje się problematyką starzenia się i starości, dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego- kampania „Pozwólcie pomagać” porusza bardzo ważny problem społeczny, który służy zwiększeniu upodmiotowienia osób starszych. Mam nadzieję, że planowane przedsięwzięcia przyczynią się do tego, aby głos i opinie seniorów stały się bardziej słyszalne dla wszystkich podmiotów, w tym administracyjnych.- mówi dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak.

Źródło: Materiały prasowe On Board Public Relations/ (dr)