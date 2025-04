Portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem Kampanii "Ratuj Życie". Celem projektu jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie ratowania ludzkiego życia. Dzięki wsparciu Polskiej Rady Resuscytacji oraz pomocy wielu innych osób, powstała aplikacja e-mobile, będąca głównym elementem Kampanii. Kampania wystartowała 8 VI 2011 r.

Wtedy to, podczas odbywającego się w Krakowie pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego V Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji, zaprezentowana została aplikacja „Ratuj Życie" do pobrania na telefon komórkowy, która w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia, poprowadzi użytkownika krok po kroku przez podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

Jest to pierwsza w Polsce interaktywna aplikacja, która może zwiększyć przeżywalność osób doznających Nagłego Zatrzymania Krążenia. Komunikaty głosowe, tekst oraz zdjęcia dokładnie instruują użytkownika krok po kroku, co należy zrobić, by uratować komuś życie.

Aplikacja posiada akredytację Polskiej Rady Resuscytacji oraz oparta jest o najnowsze międzynarodowe Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. W najbliższych miesiącach organizatorzy planują intensywny rozwój aplikacji, jak również przygotowanie jej na inne platformy systemowe (na chwilę obecną dostępna jest jedynie w systemie Java i Android).

Projekt jest pomysłem dwójki Przyjaciół - Instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji, Jerzego Jaskuły, na co dzień ratownika medycznego oraz Michała Madeyskiego - na co dzień związanego z branżą IT.

Kampania ma przyczynić się do upowszechnienia wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Celem kampanii jest również zdobycie umiejętności zachowania się prawidłowo w wielu trudnych sytuacjach, kiedy nagle stajemy przed zadaniem udzielenia komuś pomocy. Aplikacja ta stanie się praktycznym przewodnikiem, który pomoże prawidłowo postępować i ratować ludzkie życie.

