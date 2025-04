fot. Fotolia

11 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię społeczną "StomaLife. Odkryj stomię". Na spotkaniu obecni byli m.in. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Andrzej Piwowarski (Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomijnego POLILKO), pielęgniarka stomijna mgr Agnieszka Wołowicz oraz stomicy – m.in. Hanna Hybicka, która przekonywała o tym, że życie ze stomią nie powinno być traktowane jako przeszkoda w aktywnym życiu osobistym i zawodowym. W konferencji wzięła udział także znana tancerka Anna Głogowska.

Celem kampanii "StomaLife. Odkryj stomię" jest przede wszystkim przełamanie tabu związanego ze stomią. Zebrani na spotkaniu prelegenci nie tylko tłumaczyli zebranym czym jest stomia i kiedy konieczne jest jej wykonanie, ale przede wszystkim przekonywali, że stomia nie jest końcem świata, a kluczem do lepszego podejścia pacjentów do jej wyłonienia jest rzetelna edukacja i kontakt z innymi stomikami.

Na spotkaniu poruszono ważny temat związany z wykluczeniem społecznym stomików (których, według szacunków, jest w Polsce około 40 tysięcy) – czują się oni często nieakceptowani przez innych. To sprawia, że zamykają się w domach, rezygnują z pracy i nierzadko wpadają w depresję. Jak wynika z raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród pielęgniarek i pielęgniarzy mających w swojej pracy kontakt z osobami ze stomią:

ponad 87% pacjentów odczuwa lęk przed stomią,

70% stomików czuje się pokrzywdzona,

ponad 55% stomików zmienia swój system wartości po wyłonieniu stomii,

53% stomików zmienia swoje plany życiowe, ponieważ nie wierzy, że ze stomią można normalnie żyć.

Brak wiedzy rodzi strach, dlatego tak ważne jest, by edukować pacjentów, którzy mają lub będą mieli stomię. Wówczas będą oni mogli właściwie ją pielęgnować, a także łatwiej ją zaakceptują.

Warto podkreślić, że współczesna medycyna sprawia, że stomicy na pierwszy rzut oka niczym nie różnią się od osób bez stomii – nie borykają się z problemem przykrego zapachu, który często jest kojarzony ze stomią, mogą żyć aktywnie, a nawet – dzięki specjalnie przystosowanym do tego woreczkom – pływać.

Prelegenci zwrócili także uwagę na utrudnienia w życiu codziennym, których doświadczają stomicy, m.in. niedostosowane toalety czy brak specjalnych kart dotyczących stomii (drukowanych także w języku angielskim), które stomicy mogliby nosić przy sobie – byłyby one znacznym ułatwieniem na przykład podczas przekraczania granic (m.in. na lotniskach). Zaznaczyli także potrzebę stworzenia telefonu zaufania skierowanego do stomików, pod którym mogliby oni uzyskać stosowne porady i otrzymać wsparcie.

Organizatorzy kampanii uruchomili stronę internetową www.stomalife.pl, na której stomicy mogą znaleźć materiały poradnikowe i podzielić się swoją historią i doświadczeniem. W ramach kampanii mają także zostać podjęte działania zmierzające do edukowania personelu medycznego w temacie stomii.

