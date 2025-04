Zbiórka jest organizowana w ramach kampanii "Życie bez przemocy", której celem jest pomoc dzieciom doświadczającym przemocy, a także uwrażliwienie społeczeństwa na symptomy agresji w najbliższym otoczeniu.

Agresja wobec dzieci to poważny problem w dzisiejszych czasach

Problem agresji wobec dzieci to temat, który w ostatnim czasie bardzo często podnoszony jest przez media. Z całej Polski płynie wiele niepokojących doniesień o tym, jak dorośli, zamiast otaczać dzieci miłością i troską, stosują wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną. Dlatego też Komitet Ochrony Praw Dziecka, przy wsparciu sieci SMYK, zainaugurował kampanię „Życie bez przemocy”. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zachowania, jakie pojawiają się w wielu rodzinach i często prowadzą do przemocy wobec dzieci.

- W naszej codziennej pracy bardzo często przekonujemy się o tym, że ludzie nie wiedzą, czym jest przemoc, szczególne psychiczna czy emocjonalna. Niestety niewiedza ta prowadzi często do tragedii, których ofiarami padają najmłodsi. Nasza kampania ma za zadanie pomóc rodzicom i opiekunom zdiagnozować zachowania prowadzące do takich sytuacji i zachęcić ich do podjęcia próby rozwiązania problemu poprzez skorzystanie z pomocy psychologa lub poddanie się terapii rodzinnej – powiedziała Mirosława Kątna, przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Kompleksowa pomoc psychologiczna podopiecznych Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Podopieczni Komitetu Ochrony Praw Dziecka to dzieci, które doznały przemocy bardzo często ze strony swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwa czy kolegów w szkole. KOPD organizuje dla nich kompleksową pomoc psychologiczną, na którą składają się diagnoza i indywidualnie dobrana terapia prowadzona przez psychologa, pedagoga i/lub seksuologa.

- Udzielenie fachowej pomocy terapeutycznej jest niezwykle ważne dla dalszego rozwoju młodego człowieka, ofiary agresji. Równie ważne jest także przeciwdziałanie przemocy. Jestem przekonany, że dzięki kampanii, zainicjowanej przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, poprzez wskazywanie konkretnych sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu, które wymagają interwencji, uda się uwrażliwić społeczeństwo na problem przemocy wobec najmłodszych – dzieli się swoją opinią Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, który objął kampanię patronatem honorowym.

Zbiórka pieniędzy

- Zbiórka, którą właśnie rozpoczęliśmy będzie prowadzona we wszystkich sklepach SMYK do końca stycznia 2013 r. – powiedziała Magdalena Dąbska, Dyrektor ds. Marketingu i PR sieci SMYK. - W każdym sklepie zostanie ustawiona specjalnie oznakowana puszka, do której będzie można wrzucać pieniądze. Mamy nadzieję, że okres świąteczny dodatkowo zmotywuje naszych klientów do wsparcia tego ważnego celu. O zbiórce będą informować plakaty oraz spoty głosowe emitowane w sklepach. Dodatkowo, w salonach SMYK MEGASTORE każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać ulotkę poświęconą tematowi przemocy domowej wobec dzieci, zachęcającą do odwiedzenia strony internetowej Komitetu – dodała Magdalena Dąbska.

Finał Zbiórki Świątecznej

Punktem kulminacyjnym Wielkiej Zbiórki Świątecznej, będzie wydarzenie specjalne z udziałem gwiazd, organizowane dla najmłodszych klientów SMYK, które odbędzie się w połowie grudnia w sklepie SMYK MEGASTORE na warszawskim Targówku.

Patronat honorowy nad akcją sprawują: Rzecznik Praw Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Centrum Zdrowia Dziecka.

Gorąco zachęcamy was do przyłączenia się do akcji!

