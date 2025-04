Organizatorzy zachęcają wszystkich, aby zaprosili bliską osobę, przyjaciół czy współpracowników do wspólnej zabawy na IV Balu Charytatywnym „Promyka Dnia”, który odbędzie się 14 stycznia 2012 r. (sobota) w Hotelu Intercontinental w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 49.

Wieczór uświetnią osoby znane i lubiane, które wspierają „Promyk Dnia” – program pomocy i edukacji dzieci i młodzieży z najbiedniejszych polskich rodzin.

Bal poprowadzi prezenterka i dziennikarka Jolanta Fajkowska. Gościem specjalnym Balu będzie Maciej Jachowski, wystąpi on w recitalu „Lubię, kiedy muzyka...”, a kabaretowe show „Fejs to Fejs... z Wielebą” oraz zabawę fantową zagwarantuje nam Daniel Wieleba. Hotel Intercontinental zapewni wyśmienity bufet i fontannę czekoladową. Podczas Balu odbędzie się kiermasz prac dzieci ze świetlic środowiskowych z całej Polski. Na gości czeka wiele atrakcji i zabawa przy doskonałej muzyce – a wszystko to w słusznej sprawie.

Kupując zaproszenie można nie tylko uszczęśliwić najbliższych, ale również podarować szansę na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, z najuboższych polskich miejscowości.

Zamów zaproszenie na Bal Charytatywny. Darowizna 250 zł od osoby.

Wszystkich chętnych do współpracy i zainteresowanych udziałem w Balu zapraszamy do kontaktu: bal@promykdnia.pl lub telefonicznie – 516 87 82 30. Więcej na stronie www.bal.promykdnia.pl.

„Promyk Dnia” to program realizowany przez OSChOW (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich) którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans dzieci z ubogich środowisk wiejskich i małych miast. Do listopada br. otwarto 60 świetlic. Tygodniowo jest objętych opieką ok. 5 tys. dzieci.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich

ul. Świętokrzyska 30/149, 00-116 Warszawa

numer konta: WBK Bank Zachodni III Oddział w Warszawie 501090 104300000001 1355 6493

www.promykdnia.pl

Źródło: informacja prasowa /ah

