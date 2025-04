fot. Lipoline

Bezpłatne konsultacje dla osób z nadwagą

Osoby cierpiące na nadwagę lub mające problemy z tzw. otyłością miejscową mogą do końca czerwca skonsultować się bezpłatnie z lekarzami medycyny estetycznej, którzy zajmują się liposukcją. Wszystko w ramach specjalnego programu „30 dni do idealnej sylwetki”, jaki realizuje katowickie Centrum Liposukcji Lipoline.

Na bezpłatne konsultacje z lekarzami medycyny estetycznej i chirurgami mogą zgłaszać się osoby od lat cierpiące na nadwagę i otyłość, osoby, które mimo ćwiczeń i programów treningowych mają problemy ze zrzuceniem wagi, a także osoby z problemem tzw. upartego tłuszczu, czyli miejscową nadwagą zlokalizowaną np. na brzuchu, udach czy wokół talii. Bezpłatne konsultacje kierowane są do mężczyzn i do kobiet.

"Podczas konsultacji każdy będzie miał okazję poznać bliżej swój problem. Nasi lekarze poddadzą pacjentów analizie sylwetki, wykonamy także wstępną kwalifikację do liposukcji. Będzie można dowiedzieć się, jak wygląda sam zabieg, jakie przynosi efekty i w jakich przypadkach może być stosowany" – wyjaśnia dr Tomasz Wacławczyk z Centrum Liposukcji Lipoline.

Czym jest liposukcja laserowa?

Liposukcja laserowa to dziś jeden z najskuteczniejszych zabiegów wyszczuplających, który w krótkim czasie likwiduje problem nadmiaru kilogramów. Niestety wiedza na temat liposukcji wciąż jest znikoma, a wiele osób kojarzy zabieg z bólem i długotrwałą rekonwalescencją. Tymczasem liposukcja laserowa to zabieg trwający od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, po którym już tego samego dnia wraca się do domu. A do pełnej formy w zaledwie 30 dni.

"30 dni do idealnej sylwetki" to pierwszy na Śląsku program, który propaguje liposukcję jako estetyczne wsparcie w walce z nadwagą. To również pierwszy program edukujący na temat tego zabiegu. Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnej konsultacji powinny wcześniej umówić wizytę dzwoniąc pod numer: 32 506 59 66. Zgłoszenia są przyjmowane do końca czerwca 2015. Więcej: www.lipoline.pl

