Akcję profilaktyczną „ZdrowoUśmiechnięte” od lutego 2014 roku prowadzi Dentim Clinic z Katowic. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wpływ zdrowia jamy ustnej na zdrowie całego organizmu kobiety. Do tej pory z bezpłatnych badań w Dentim Clinic skorzystało blisko 100 kobiet z całego regionu.

Żeby wziąć udział w konsultacji i poddać się bezpłatnym badaniom wystarczy zadzwonić do Dentim Clinic i umówić się na wizytę – tel. 32 206 88 00.

Bezpłatne przeglądy stomatologiczne

Już blisko 100 kobiet z całego województwa śląskiego poddano bezpłatnym przeglądom i diagnostyce stomatologicznej w ramach akcji „ZdrowoUśmiechnięte”. Cel – edukacja nastolatek, kobiet w ciąży i pań w okresie menopauzy. Okazuje się bowiem, że stan zdrowia jamy ustnej, może mieć wpływ na rozwój najczęściej występujących wśród kobiet schorzeń.

Próchnica, stany zapalne jamy ustnej czy infekcje bakteryjne towarzyszące rozpadowi zęba mają wpływ na rozwój chorób krążenia, mogą być przyczyną chorób nerek i nawracających schorzeń górnych dróg oddechowy. U kobiet w ciąży z kolei zwiększają ryzyko przedwczesnego porodu. Co więcej, nieleczone choroby jamy ustnej mogą być powodem rozwoju groźnego raka jamy ustnej.

– "Nasze konsultacje maja charakter badań przesiewowych. Dzięki przeglądowi, badaniu VELscope w kierunku raka jamy ustnej czy diagnostyce RTG kobiety mogą dowiedzieć się, w jakim stanie obecnie jest ich jama ustna, z jakimi schorzeniami mamy do czynienia i które wymają natychmiastowego leczenia" – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko z Dentim Clinic w Katowicach.

Próchnica to wciąż duży problem

A jest kogo leczyć. Ponad 85% kobiet, które zgłosiły się na konsultacje miała próchnicę w różnym stopniu zaawansowania. Rozległe ubytki w jamie ustnej dotyczyły ponad 40% pań. Ponad połowa wymagała także leczenia kanałowego.

– Wiele kobiet, które zgłaszają się na konsultacje, mówi wprost, że od lat zmaga się z bólem zęba, ale nie podejmuje leczenia, bo boi się zabiegu lub po prostu dentysty. Normą wśród jest nadużywanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, leczenie się na własną rękę. Kobiety nie zdają sobie także sprawy z konsekwencji nieleczonych ubytków. Jakby głowa była całkowicie oderwana od reszty ciała – mówi dr Fąferko.

Tymczasem stan zębów wpływa na cały organizm kobiety. Dziś dentyści wyróżniają się aż 5 momentów w życiu kobiety, kiedy powinna ona w szczególności dbać o stan zdrowia jamy ustnej tj. okres dojrzewania, kiedy tkanka dziąseł jest szczególnie wrażliwa, miesiączkowanie, kiedy pod wpływem hormonów mogą pojawiać się np. obrzęki dziąseł i ślinianek, ciąża oraz menopauza. Częściej do dentysty powinny zaglądać także panie stosujące pigułki antykoncepcyjne.

– "Konsultacje kierowane są do kobiet w każdym wieku, młodych dziewczyn i dojrzałych kobiet. Nawet, jeśli gołym okiem widzimy, że z naszymi zębami jest wszystko OK, warto się im poddać, żeby się upewnić, dowiedzieć czegoś więcej o swoim zdrowiu, higienie, o tym, jak zapobiegać, zamiast leczyć" – przekonuje dentysta.

