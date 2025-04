Spotkanie jest organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Moczeniu nocnemu powiedz: DOBRANOC!”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców na temat moczenia nocnego u dzieci, diagnostyki, sposobu leczenia oraz właściwych metod postępowania z dzieckiem zmagającym się z tym problemem.

Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z lekarzami specjalistami oraz psychologiem i uzyskać informacje na interesujące ich zagadnienia. Panel ekspercki poprowadzą dr hab. med. Tomasz Koszutski – konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dziecięcej, dr hab. med. prof. nadzw. Lidia Hyla-Klekot – ordynator Oddziału Nefrologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii oraz mgr Urszula Koszutska – psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

Zgłoszenie uczestnictwa oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 500 210 107 oraz na stronie www.moczenieudzieci.pl.

Moczenie nocne, według szacunków ekspertów, dotyczy około 300 tysięcy dzieci powyżej 5. roku życia. To powszechne zjawisko wywiera ogromny wpływ na jakość życia dziecka, a także funkcjonowanie całej rodziny. Dzieci dotknięte problemem moczenia nocnego odczuwają lęk przed kompromitacją wśród rówieśników, izolują się w swoim środowisku, mają poczucie niższej wartości.

Obawiając się reakcji otoczenia, nie uczestniczą w wyjazdach grupowych wiążących się z noclegiem. Moczenie nocne stanowi problem nie tylko dla dziecka, ale również dla rodziców. Ze względu na brak wystarczającej wiedzy oraz wyjątkowo wstydliwy temat, rodzice często bagatelizują objawy, zamykają się na problem, nie potrafią o nim mówić. Tym samym nie wiedzą jak postępować z dzieckiem, są sfrustrowani, rozdrażnieni i pozbawieni cierpliwości.

Problem moczenia nocnego u dzieci często jest bagatelizowany ze względu na istniejące w społeczeństwie błędne przekonania, iż jest to kwestia lenistwa lub problemów emocjonalnych oraz że dziecko samo z tego wyrośnie. Dzieci dotknięte problemem moczenia nocnego trafiają do lekarza zbyt późno lub wcale, tymczasem wczesna diagnostyka i leczenie pozwala uchronić je przed poważnymi psychicznymi i emocjonalnymi konsekwencjami tego schorzenia. Obecnie medycyna dysponuje skutecznymi metodami terapii tego zaburzenia niezależnie od jego przyczyny i może być ono rozpoczęte oraz efektywnie leczone przez lekarza pierwszego kontaktu.

Źródło: Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci/ D&D Communication/ mk

