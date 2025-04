Fot. Fotolia

Wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych bezpłodnością

Osobom zmagającym się z problemem niepłodności często towarzyszy uczucie niepewności siebie, brak akceptacji własnego ciała, napięte relacje z partnerem, a także wzajemne obarczanie się winą. Dlatego celem grupy wsparcia jest przede wszystkim udzielenie tym osobom wsparcia psychicznego. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się akceptacji, radzenia sobie z problemem oraz poznają sposoby na rozładowanie stresu.

Z bezpłatnych konsultacji mogą skorzystać zarówno osoby dotknięte bezpłodnością, jak i te, które poddają się terapii leczenia niepłodności i zabiegowi in vitro. To okazja do wymiany doświadczeń oraz spotkania z osobami zmagającymi się z podobnym problemem.

Jak dołączyć do grupy wsparcia?

Pierwsze spotkanie organizowane przez katowicką Klinikę Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach odbędzie się 10 czerwca o godz. 17.30 w kompleksie Opolska 22 w Katowicach (sala konferencyjna E11, piętro I). Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca mailowo: a.iskierka@gyncentrum.pl lub pod nr tel. 535 030 835.

