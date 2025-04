Okazuje się bowiem, że w sytuacji stresu kawa polepsza funkcje poznawcze u kobiet, a zaburza je u mężczyzn. W sytuacji stresu i po kawie panowie tracą rachubę. Mają problemy z podejmowaniem decyzji, trudniej im zapamiętywać.Naukowcy doszli do takich wniosków po przeprowadzeniu ciekawego badania na grupie ponad 60 kobiet i mężczyzn. Wszystkie osoby dobrano w pary tej samej płci: jedna osoba spożywała wcześniej kawę tradycyjną, druga bezkofeinową. Zadaniem uczestników przedsięwzięcia było m.in. układanie puzzli. Zajęcie nie należy do trudnych, a jednak w podejmowaniu decyzji przy wyborze odpowiedniego puzzla pomagała mała czarna - w przypadku kobiet. Panie będące pod wpływem kofeiny podejmowały decyzję aż o 100 sekund krócej, w porównaniu do kobiet, które spożywały kawę bezkofeinową.W przypadku panów, kawa okazała się mieć odwrotny skutek. Jej picie obniżało refleks o około 20 sekund u tych panów, którzy pili kawę tradycyjną, w porównaniu do mężczyzn nie będących pod wpływem kofeiny.Warto zaznaczyć, iż celem badania było przyjrzenie się reakcjom osób zdenerwowanych, które dodatkowo napiją się kawy. Uczestnikom badania powiedziano na wstępie, że po zakończeniu zadania, jego wyniki będą musieli przedstawić publicznie. Zapowiedź ta miała na celu wzbudzenie odpowiedniej dawki napięcia i stresu.Czy sami doświadczyliście podobnych różnic międzypłciowych w działaniu kawy?Źródło: DailyMail /ps

