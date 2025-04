Fot. Fotolia

Kawa z Konga ma właściwości antybakteryjne

Kawa dobra dla zębów? Jeszcze do niedawna czarna kawa znajdowała się na czarnej liście stomatologów. Picie, zwłaszcza dużych jej ilości, powoduje przebarwienia i sprawia, że na zębach pojawia się osad.

Naukowcy odkryli, że pewne gatunki kaw, chociaż barwią zęby, pite z umiarem mogą powstrzymać rozwój próchnicy. Wszystko przez właściwości antybakteryjne odkryte w gatunku canephora, czyli kawie kongijskiej, zwanej także robusta.

Pita kawa musi być zawsze gorzka, mocna i dość szybko wypijana. To dobra wiadomość, zważywszy, że canephora jest jednym z powszechniejszych gatunków, wykorzystywanym w ponad 30 proc. kaw. Przede wszystkim w kawach rozpuszczalnych i espresso.

"Do niedawna antybakteryjne właściwości kawy były tylko przypuszczeniem. Brazylijczycy udowodnili, że substancje zawarte w kawie potrafią powstrzymać rozwój próchnicy. I chociaż wciąż prowadzone są badania, to już dziś wiemy, że związki chemiczne zawarte w caneporze niszczą bakterie odpowiedzialne za rozwój próchnicy i zapobiegają odkładaniu się płytki nazębnej" – wyjaśnia lek. stom. Wojciech Fąferko z Dentim Clinic w Katowicach.

Jak wykorzystać antybakteryjne właściwości kawy w stomatologii?

Antybakteryjne właściwości kawy są – zdaniem naukowców – zasługą przeciwutleniaczy polifenolowych, jakie zawiera kawa kongijska. Substancja ta zapobiega osadzaniu się bakterii, a co najważniejsze powstrzymuje rozwój biofilmów – czyli niebezpiecznych ich skupisk, rozbijając je i wypłukując ze śliną.

Obecnie trwają już prace nad zastosowaniem odkrycia na skalę przemysłową. Zawarte w kawie kongijskiej przeciwutleniacze już wkrótce mogą stać się składnikiem past do zębów i płynów do płukania ust. Pracują nad tym m.in. naukowcy z Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences – ci tę samą substancję znaleźli w liściach chmielu.

Póki co jednak z piciem kawy nie powinniśmy przesadzać – ostrzegają dentyści. Większość dostępnych dziś kaw, także tych z coffee shopów, ma zgubny wpływ na stan zdrowia jamy ustnej. – "Niestety wciąż pijemy bardzo mocne, barwiące zęby kawy, często ze śmietanką i mlekiem i ogromnymi porcjami cukru, co jest idealną pożywką dla rozwoju bakterii w jamie ustnej. Nie mamy także nawyku picia wody mineralnej razem z kawą. Tymczasem proste przepłukanie ust wodą może zapobiec odkładaniu się na zębach barwiących garbników i cukru" – radzi dr Fąferko.

Źródło: Materiały prasowe Dentim Clinic/ Guarana PR

