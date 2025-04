Zimowa aura może u wielu osób powodować spadek koncentracji, wzmożoną senność czy pogorszenie nastroju. Aby temu zaradzić, warto pijać naturalną kawę. Zawarta w niej kofeina ma działanie pobudzające, ale nie tylko. Oto inne sekrety małej czarnej.

Bezpieczna dawka – tak jak

i w wypadku innych używek, kawę powinny pić tylko osoby dorosłe (u dzieci nawet mała porcja kofeiny może wywierać zbyt silny efekt pobudzający). Każdy organizm ma nieco inną tolerancję na ilość kofeiny, ale przyjmuje się, że dobowa porcja tej substancji nie powinna przekraczać 400 mg. Oznacza to, że dziennie możesz sobie pozwolić na 3 filiżanki kawy (patrz też obok). Ilość tę warto zmniejszyć, jeśli dodatkowo pijasz też inne napoje kofeinowe, np. czarną herbatę (szkl. zawiera 50 mg kofeiny), herbatę zieloną (30 mg w szkl.) czy napoje typu cola (45 mg w butelce 0,33 l).

Działanie – kawa ma działanie pobudzające. Naukowcy dowiedli też, że regularne picie 1–2 filiżanek dziennie poprawia pamięć, obniża ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, Parkinsona, cukrzycy typu II, chorób serca, raka jelita grubego, wątroby i pęcherza. To także środek zapobiegający bólom mięśni i napadom duszności, np. przy astmie. Skąd to zdrowotne działanie? Kawa jest dobrym źródłem przeciw-

utleniaczy, które zwalczają wolne rodniki, przez co zapobiegają niszczeniu i mutowaniu komórek. Dodatkowo kofeina rozszerza oskrzela, ułatwiając oddychanie i dotleniając organizm. Ponieważ ma również działanie moczopędne, ułatwia usuwanie toksyn.

Przeciwwskazania – z napojów kofeinowych powinny zrezygnować (lub ograniczyć do minimum) kobiety w ciąży, bo płód nie potrafi przetwarzać kofeiny. Ponieważ przenika ona do mleka, nie jest wskazana także przy karmieniu piersią. Inne przeciwwskazania to osteoporoza (kofeina utrudnia przyswajanie wapnia), choroba wrzodowa (kawa podrażnia przewód pokarmowy) i duże skoki ciśnienia krwi (kofeina może nasilać tę dolegliwość).