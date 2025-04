Badacze przeanalizowali wiedzę pochodzącą z 6 innych badań, w których osoby pijące regularnie kawę obserwowano przez okres trwający niekiedy nawet 33 lata. Spośród 172 567 osób 37 135 rozwinęło w różnym okresie nadciśnienie tętnicze. Na tej podstawie obliczono (przy założeniu, że ryzyko wystąpienia nadciśnienia w populacji wynosi 1), że osoby pijące 1 – 3 filiżanki kawy dziennie mają ryzyko rozwinięcia nadciśnienia na poziomie 1,09. Przy 3 – 5 filiżankach ryzyko to wynosi 1,07 i powyżej 5 – 1,08. Warto powiedzieć, że jednak filiżanka uwzględniona w badaniu miała pojemność 237 ml.Dlaczego zatem wcześniejsze prace wykazywały związek pomiędzy wzrostem ciśnienia tętniczego i kawą? Naukowcy sugerują, że powodem postawienia takich wniosków mógł być za krótki czas obserwacji uczestników badania ( poniżej 85 dni). W grę wchodzi także nie uwzględnienie takich czynników jak, różne sposoby parzenia kawy, jej siły oraz stosowanie kawy z kofeiną i bezkofeinowej. Wszystko to sprawia, że mogły pojawiać się różne wyniki odnośnie wpływu tego napoju na zdrowie.Uspokajamy, wypicie małej czarnej z rana z pewnością nam nie zaszkodzi, choć jak we wszystkim potrzebny jest umiar.Zobacz też: Źródło: PhysOrg/ kp

Reklama