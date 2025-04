Każdy z nas zna kefir i jego walory – nie tylko smakowe ale i zdrowotne. Kefir to napój mleczny bogaty w białko, probiotyki i wapń. Poprawia nasze trawienie, a także wspomaga odporność organizmu. Niedawno pojawił się inny kefir – z grzybka tybetańskiego. Zawiera on także bakterie pro biotyczne – Lactobacillus bulgaricus i Streptoceoccus Lactis oraz żywe kultury drożdży.



Probiotyki – dobre bakterie



Co znajduje się w tym kefirze?



Kefir z grzybka tybetańskiego jest bogaty w aminokwas – tryptofan – który działa relaksująco, a także pomaga w walce z bezsennością i depresją. Ponadto dostarcza mnóstwo wapnia, magnezu i fosforu. To również bogactwo witamin: K, B1, B3, B5, B7, B9 i B12, które chronią układ nerwowy, a także sprzyjają tworzeniu się czerwonych krwinek.

Witamina B12



Jak zrobić napój z grzybka?



Taki napój można uzyskać poprzez wymieszanie ziaren grzybka tybetańskiego z mlekiem. Zostawiamy je na 24 godziny po czym otrzymujemy napój, który smakuje jak zwyczajny kefir. Można go samemu „produkować” w domu, jeśli dysponujemy ziarnami grzybka tybetańskiego (do kupienia w Internecie).

Potrzebne nam będą:



dwie łyżki ziaren grzybka (kształtem przypominają małe różyczki kalafiora),

szklanka mleka,

szklany słoik i płat gazy do przykrycia,

plastikowe sitko i plastikowa lub drewniana łyżka.

Składniki ze sobą mieszamy w słoju i przykrywamy go płatem gazy. Po upływie doby kefir jest gotowy do spożycia. Nie wolno do jego przygotowania ani spożywania używać metalowych naczyń i przedmiotów. Smak kefiru można urozmaicić dodatkiem owoców.

Przygotowanie kefiru z grzybka tybetańskiego

Kiedy kefir z grzybka tybetańskiego może pomóc?



Kefir mleczny to panaceum na dolegliwości jelitowe. Pomaga odnowić florę bakteryjną jelit, a także zapobiega zaparciom i wzdęciom. Dzięki dodatkowym właściwościom z grzybka tybetańskiego, kefir zyskuje więcej walorów. Pomaga w przypadku:

niestrawności i zaparć przewlekłych,

biegunki poantybiotykowej,

alergii i nadwrażliwości pokarmowej,

zapobiega zatruciom,

obniża poziom glukozy i złego cholesterolu,

nadciśnienia,

stymuluje odporność organizmu,

chorób infekcyjnych skóry (kąpiele z dodatkiem kefiru).

Ponadto spożywanie kefiru z grzybka tybetańskiego może zmniejszać ryzyko raka jelita grubego, gdyż skraca i zapobiega procesom gnilnym w jelitach na skutek zaparć. Wówczas jelita nie ulegają tak poważnym uszkodzeniom przez bakterie gnilne, jak w przypadku długotrwałego zalegania mas kałowych w jelicie grubym.