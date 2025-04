Nie taki ketchup straszny

Według naukowców z Uniwersytetu w Maastricht kombinacja składników odżywczych w ketchupie pomidorowym ma działanie prozdrowotne i może zapobiegać powstawaniu oraz rozwojowi chorób serca. Przeprowadzone badania wykazały, że połączenie znajdującego się w pomidorach i ketchupie likopenu (przeciwutleniacza) oraz witamin C i E powoduje zwiększone właściwości ochronne w porównaniu z indywidualnym działaniem przeciwutleniaczy.

Pomidory vs ketchup

Od dawna uważano, że jedzenie pomidorów pomaga zachować zdrowie i ogranicza ryzyko chorób serca. Efekt prozdrowotny przypisuje się wielu składnikom pomidorów, a szczególnie likopenowi, któremu warzywa zawdzięczają charakterystyczny czerwony kolor. Przyswajalność i biologiczna aktywność likopenu rosną, gdy pomidory podda się obróbce cieplnej, co dzieje się podczas produkcji ketchupu.

- Wiadomo, że pojedyncze składniki, takie jak likopen, witamina C i E, chronią przed rozwojem choroby serca. Chcieliśmy się jednak dowiedzieć, jaki efekt ochronny będzie miało połączenie tych składników w pomidorach, a jaki w ketchupie – mówi doktor Merel Hazewindus z Uniwersytetu w Maastricht.

W tym celu naukowcy przeprowadzili serię badań. W ramach eksperymentu badani zjadali posiłki z ketchupem oraz bez jego dodatku. U osób, które jadły ketchup, efekt ochronny przed chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby serca, był bardziej widoczny (wykazano spadek poziomu markerów stanu zapalnego we krwi). Wyniki badań potwierdzają pozytywną rolę pomidorów oraz ketchupu w zapobieganiu chorobom serca.

