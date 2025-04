Co może oznaczać taki ból? Należy tu wymienić krwotok podpajęczynówkowy (wylew krwi do przestrzeni płynowych otaczających mózg i rdzeń kręgowy z pękniętego tętniaka), silny napad migreny, udar mózgu, choroby oka, przełom nadciśnieniowy, choroby infekcyjne. Taki ból może trwać od godziny do nawet kilku dni. Narasta bardzo szybko, a swoje maksymalne nasilenie osiąga w ciągu minuty.

Reklama