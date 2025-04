Uszkodzona blaszka miażdżycowa

W stabilnej dusznicy bolesnej objawy pojawiają się podczas wysiłku, kiedy przepływ wieńcowy nie wystarcza do pokrycia zapotrzebowania serca na tlen. Kiedy postać przewlekła przechodzi w ostrą, objawy pojawiają się w spoczynku. Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, trzeba skupić się na niekorzystnych zmianach zachodzących w naczyniach wieńcowych.

Pod wpływem pewnych czynników dochodzi do uszkodzenia blaszki miażdżycowej. Potrzebny jest do tego bodziec uszkadzający blaszkę, jakim może być wzrost ciśnienia lub lokalny stan zapalny. Do tego blaszka musi być podatna na zadziałanie tego bodźca. Zależy to od jej budowy. Jeśli rdzeń lipidowy stanowi więcej niż połowę jej objętości a pokrywa z tkanki łącznej jest cienka, łatwiej będzie dochodzić do jej uszkodzeń. Rezultatem może być pęknięcie łącznotkankowej pokrywy, co może spowodować wydostanie się zawartości blaszki i spowodowanie zatoru. Może też powstać nadżerka śródbłonka. Do uszkodzonej powierzchni naczynia zaczynają wówczas przylegać płytki i kolejno inne komórki krwi oraz nici fibryny. Formuje się w ten sposób zakrzep, który doprowadza do zmniejszenia drożności tętnicy. Może się on również odrywać i zatykać mniejsze naczynia. W wyniku tych procesów dochodzi do nagłego niedotlenienia serca, a gdy przepływ ustanie całkowicie - do martwicy.

Objawy zaostrzenia

Kiedy dochodzi do znacznego ograniczenia przepływu krwi przez częściowo niedrożną tętnicę wieńcową, pojawiają się symptomy niedotlenienia serca. U niektórych chorych może dojść do martwicy małych obszarów mięśnia sercowego. Nie daje to wtedy takiego odzwierciedlenia w zapisie EKG, jak przy całkowitym zamknięciu naczynia. Głównym objawem jest ból dławicowy, który jednak trwa dłużej i nie ustępuje w spoczynku ani w ciągu 5 minut od przyjęcia nitrogliceryny. Występuje coraz częściej przy znacznie mniejszym wysiłku niż dotychczas lub pojawia się w spoczynku, np. budzi ze snu. Jako dławica niestabilna traktowany jest także pierwszy epizod bólu wieńcowego o nasileniu znacznie ograniczającym aktywność. U osób starszych, chorych na cukrzycę i kobiet ból może być słabo wyrażony lub nietypowy. Niektórzy pacjenci zamiast dolegliwości bólowych mogą odczuwać inne objawy, czyli równoważniki dławicy piersiowej np. duszność lub nudności. W każdym przypadku, gdy dolegliwości się przedłużają, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

