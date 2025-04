Dawniej wręcz tryskałaś energią, a teraz... To tylko przepracowanie – tłumaczysz sobie i ani ci w głowie wizyta u lekarza. Jednak lepiej się do niego zgłoś i sprawdź, co tak naprawdę ci dolega. Niektóre z chorób rozwijają się podstępnie i mogą osłabić organizm. Oto, na co warto zwrócić uwagę.



1. Co z tą miesiączką?

Może to... zespół policystycznych jajników (PCOS)

Winna jest zbyt duża ilość męskich hormonów, androgenów (małe ich ilości wytwarza organizm kobiety).

Objawy. Nieregularne miesiączki, a nawet ich całkowity zanik. Może pojawić się też nadmierne owłosienie. Często występuje także trądzik oraz skłonność do tycia.

Diagnoza i leczenie. Zrób koniecznie analizę krwi, żeby wiedzieć, jaki jest poziom hormonów, USG dróg rodnych oraz badanie ginekologiczne. Preparaty hormonalne przywracają miesiączkowanie. W przeciwnym razie szanse na urodzenie dziecka są niewielkie.



2. Dłonie jak sople lodu

Może to... niedoczynność tarczycy

Niedobór jodu sprawia, że gruczoł produkuje zbyt mało hormonów – tyroksyny i trójjodotyroniny. Zaburza to przemianę materii.

Objawy. Senność, przyrost wagi, zaparcia, kłopoty z pamięcią, uczucie zimna, suchość skóry. U wielu osób pogarsza się nastrój, niekiedy nawet pojawia się depresja. Może utworzyć się wole, ale nie jest ono regułą.

Diagnoza i leczenie. Zrób USG i badanie krwi na poziom hormonów tarczycy. By wyrównać ich poziom, zażywa się je w tabletkach. Wskazane są pobyty nad Bałtykiem.

3. Uff, jak gorąco

Może to... nadciśnienie

Wzrasta po wysiłku lub w stresie, ale szybko wraca do normy. Problem jest wtedy, gdy w różnych porach dnia ciśnienie odbiega od normy (optymalne – 120/80 mm Hg, gdy przekracza 140/90 mm Hg, mamy do czynienia z nadciśnieniem).

Objawy. Mogą w ogóle nie wystąpić. Niepokojące są bóle albo zawroty głowy, napady osłabienia.

Diagnoza i leczenie. Jeśli kilka pomiarów wykaże zbyt wysokie ciśnienie, trzeba zmienić dietę (dużo warzyw i ziaren, płatki owsiane), unikać alkoholu, kawy i herbaty, zrzucić zbędne kilogramy i dużo się ruszać. W ten sposób zwykle udaje się obniżyć ciśnienie. Jeśli nie, trzeba zażywać leki, np. Enarenal, Prazosyna, Kaptopryl, Amlodypina, Atenolol. Leki zażywa się stale.

4. Skąd to zmęczenie?

Może to... żółtaczka typu C

Można długo nie wiedzieć, że jest się nosicielem wirusa, choroba rozwija się bowiem podstępnie, a atak może nastąpić po 15–20 latach od zakażenia.

Objawy. Nie ma żadnych albo człowiek odczuwa np. tylko zmęczenie. Gdy żołtaczka jest zaawansowana, symptomem mogą być mdłości i wzdęcia.

Diagnoza i leczenie. Trzeba zbadać krew na antygeny wirusa C. Lekarz może też skierować na badania stwierdzające obecność wirusa. Jeśli wynik jest dodatni, trzeba poddać się leczeniu. Stosuje się głównie interferon i rybawirynę.

Tekst: Aleksandra Barcikowska