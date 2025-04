Urolog - specjalista od... ?

Urolog to chirurg, który zajmuje się narządami moczowo-płciowymi, głównie męskimi. Należy jednak pamiętać, że jest to lekarz, który pomaga przede wszystkim w przypadkach potencjalnie wymagających interwencji zabiegowej – od chorób dotyczących

miąższu nerki specjalistą jest nefrolog.

Urologia

zajmuje się drogami moczowymi od ich samego początku, czyli nerek, gdzie mocz

jest produkowany, aż do ich najniższego piętra, czyli ujścia zewnętrznego cewki

moczowej. Główne narządy, które wchodzą w zakres interwencji tego specjalisty

to nerki, moczowody, pęcherz, gruczoł krokowy (prostata) oraz cewka moczowa.

Z czym do urologa?

Prostata i problemy z oddawaniem moczu

Niewątpliwie

najczęstszym schorzeniem (choć nie najgroźniejszym), z jakim pacjenci zgłaszają

się do urologa jest łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH). Ta uciążliwa

choroba dotyczy znacznego odsetka mężczyzn w dojrzałym wieku i może powodować

uporczywe zaburzenia w oddawaniu moczu, a w skrajnym przypadku doprowadzić do

zatrzymania moczu (co jest stanem potencjalnego zagrożenia życia). Przeważnie

jednak schorzenie to objawia się częstym oddawaniem moczu, także w nocy,

osłabieniem strumienia moczu oraz uczuciem niepełnego opróżnienia pęcherza.

Parcie na mocz

Dużą dolegliwością dla pacjentów chorujących na BPH jest gwałtowne uczucie

parcia na mocz oraz niemożność powstrzymania mikcji. W przypadku zauważenia

takich objawów należy na pewno zgłosić się do urologa, aby mógł on zlecić

leczenie tabletkami, a być może – w sytuacji, gdy choroba jest mocno

zaawansowana – leczenie operacyjne.

Aby prawidłowo przygotować się do wizyty w

poradni urologicznej, należy udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu,

który wystawi skierowanie do urologa oraz zleci konieczne badania.

Aby ułatwić

urologowi diagnozę, pacjent powinien na pierwszą wizytę przynieść aktualne

wyniki badania ogólnego moczu, morfologii krwi oraz stężenia kreatyniny we

krwi. Pomocny jest także spis zażywanych przewlekle leków oraz karty

informacyjne z dotychczasowego leczenia szpitalnego.

Profilaktyka nowotworów

Urolog

zajmuje się także diagnozą nowotworów, jeśli obejmują one narządy układu

moczowo-płciowego. Do najczęstszych należą rak prostaty, pęcherza moczowego

oraz nerki.

Nowotwór gruczołu krokowego to choroba dość trudna do wykrycia,

gdyż nie daje szczególnych objawów we wczesnym stadium. Dlatego namawia się

pacjentów do systematycznego wykonywania badań profilaktycznych.

U osób powyżej

50. roku życia. (a po 40. roku życia, jeśli w rodzinie występowały przypadki chorób) zaleca się coroczną

wizytę u urologa, podczas której zbada on per rectum (palcem przez odbyt) oraz

zleci specjalistyczne badanie PSA we krwi. Takie „przebadanie się” nie zajmuje

dużo czasu, a zmniejsza wielokrotnie ryzyko rozwoju raka prostaty.

Innym

nowotworem, z którym spotykają się urolodzy jest nowotwór pęcherza. Jest on

często wykrywany przypadkowo podczas badania USG jamy brzusznej. Jednak

najbardziej niepokojącym objawem może być zauważona w moczu krew, szczególnie

bez dolegliwości bólowych. W takiej sytuacji konieczna jest jak najszybsza

wizyta w poradni urologicznej.

Kolka nerkowa

Stosunkowo

częstym schorzeniem, zwłaszcza u młodych osób jest kolka nerkowa. Należy jednak

pamiętać, że ostry napad kolki nie musi być wskazaniem do hospitalizacji na

oddziale urologicznym, jeśli nie ma towarzyszącej gorączki, bólu po obu

stronach oraz ropnego wycieku z cewki. Jeśli nie ma żadnego z tych objawów,

pomocy może udzielić chirurg na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.