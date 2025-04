Nie bagatelizuj!

Skręcenie kostki to jeden z najczęstszych – w dodatku bagatelizowanych – urazów. Na opuchniętą nogę stosujemy okłady z octem, aby zmniejszyć opuchliznę, obwiązujemy bandażem i czekamy, aż się zagoi. Fizjoterapeuci zgodnie twierdzą, że skręcenie stawu skokowego powinno się poddawać rehabilitacji, gdyż: „Nie do końca wyleczony uraz z przeszłości” – jak zauważa instruktor kursów Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej Dariusz Straszewski – ,,może być podstawą innego urazu w przyszłości”.

Niedoleczone skręcenie stawu skokowego może stać się podstawą do naderwania ścięgna Achillesa, mięśni strzałkowych, więzadeł kolanowych. Następnie możemy się spodziewać bólów w okolicach kręgosłupa.

Pamiętajmy, że nawet najbardziej błahy uraz powinien być skonsultowany z ortopedą. Jego zadaniem będzie zdiagnozowanie problemu, a następnie zaproponowanie szeregu zabiegów fizjoterapii. Z kolei fizjoterapeuta może prosić o wykonanie dodatkowych badań.

Nieważne, czy jesteś sportowcem, czy nie

Najczęściej na tego typu urazu narzekają sportowcy. Kluby chcą, aby ich zawodnicy byli przez cały sezon w najlepszej formie, co w konsekwencji prowadzi do kontuzji. Leczenie osób, które nie są sportowcami, polega w zasadzie na tym samym – konsultacji z ortopedą, a następnie rehabilitacji zaproponowanej przez fizjoterapeutę.

Fizjoterapeuta i jego praca

Zadaniem fizjoterapeuty jest odpowiednie dobranie ćwiczeń oraz ich intensywności, aby pacjent w optymalnym czasie powrócił do pełnej sprawności. Stosowane metody dzieli się na trzy grupy:

kinezyterapię – terapia ruchem;

– terapia ruchem; terapię manualną (masaże) – techniki specyficzne wykonywane ręką terapeuty;

(masaże) – techniki specyficzne wykonywane ręką terapeuty; fizykoterapię – terapia specjalnymi urządzeniami i metodami występującymi w przyrodzie.

Interakcja pomiędzy pacjentem a fizjoterapeutą jest w procesie rehabilitacji bardzo ważna. W trakcie rozmowy jesteśmy w stanie przekazać specjaliście, na które obszary należy zwrócić szczególną uwagę, co nas boli i co możemy zrobić, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych urazów. Fizjoterapeuta, między innymi, poprzez naświetlania, masaże, zabiegi krioterapii czy ćwiczenia indywidualne pragnie pomóc nam w osiągnięciu pełnej sprawności ruchowej.

Należy pamiętać, że jeden źle postawiony krok może skutkować wieloma miesiącami walki o powrót do dawnej sprawności. Większość z nas z reguły stara się radzić sobie z kontuzją samodzielnie, np. stosując zimne okłady i maści. Jest to niewłaściwe postępowanie – powinniśmy do każdego urazu podchodzić jak sportowcy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem po urazie będzie wizyta u ortopedy i poproszenie o skierowanie na rehabilitację. Fizjoterapeuta w oparciu o nie może zalecić wykonanie własnego badania, a następnie zastosowanie odpowiedniej terapii.

