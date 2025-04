Kiedy wykonuje się operacje narządów rodnych?

Zrosty pooperacyjne wokół narządów rodnych, zwłaszcza jajników i jajowodów, mogą być wskazaniem do chirurgicznego ich usunięcia. Połączone jest to zazwyczaj z operacją plastyczną jajowodów – z przywróceniem ich drożności i prawidłowej ruchomości.

W przypadku guzów i torbieli jajnika usuwa się tylko patologiczną zmianę lub, w niektórych przypadkach, cały jajnik.

Leczeniu operacyjnemu poddawane są również pacjentki z endometriozą - operacja polega na usunięciu skupisk tkanki macicznej z innych miejsc.

Gdy stwierdzone zostaną nieprawidłowości dotyczące macicy, zależnie od przyczyny, lekarz może namawiać na operację korekcji wady budowy tego narządu, usunięcia mięśniaków albo innych guzów.

Jak się leczy operacyjnie zespół policystycznych jajników?

W przypadku zespołu policystycznych jajników (PCOS) nieskuteczne leczenie farmakologiczne może być wskazaniem do leczenia zabiegowego.

Obecnie lekarze stosują metody laparoskopowe (czyli dostanie się przez trzy małe otwory do jamy brzusznej, bez konieczności wykonywania rozległego cięcia skóry). Używa się lasera lub prądu elektrycznego – tzw. elektrokauteryzacja. Za pomocą igły wypalane są otwory w jajniku. Mechanizm działania tej metody nie został do końca wyjaśniony, jednak prowadzi ona do poprawy funkcji jajników.

Co to jest operacja zwiadowcza?

Może się również zdarzyć, że będzie konieczne przeprowadzenie tzw. operacji zwiadowczej. Ma ona na celu obejrzenie jamy brzusznej kobiety i sprawdzenie, czy nie występują nieprawidłowości w narządach rodnych, które można usunąć. Ten sposób postępowania lekarz zostawi na koniec, gdy wszelkie inne badania nie określą przyczyny niepłodności. Tak więc w ciągu operacji można jednocześnie wykryć przyczynę i próbować ją wyeliminować.

