Czym jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków jest rodzajem arytmii, w którym dochodzi do szybkiej, nieskoordynowanej pracy przedsionków serca. Pompowanie krwi do komór nie jest wtedy efektywne, a na skutek nieskoordynowanej pracy układu przewodzącego może również dochodzić do przyspieszonej akcji komór.

Rodzaje migotania przedsionków:

Reklama

Napadowe migotanie przedsionków – trwa mniej niż 7 dni (zwykle nie dłużej niż 24 godziny) i ustępuje samoistnie.

Przetrwałe migotanie przedsionków – trwa dłużej niż 7 dni, nie ustępuje samoistnie.

Utrwalone migotanie przedsionków – długotrwałe.

Sprawdź: Amfetamina - lekki czy ciężki narkotyk?

Możliwe przyczyny migotania przedsionków:

choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze , choroba niedokrwienna serca, wady zastawek serca, zawał mięśnia sercowego, niewydolność lewej komory, kardiomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego, zator płucny, guzy zlokalizowane w ścianach przedsionków,

, choroba niedokrwienna serca, wady zastawek serca, zawał mięśnia sercowego, niewydolność lewej komory, kardiomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego, zator płucny, guzy zlokalizowane w ścianach przedsionków, nadczynność tarczycy ,

, stosowanie używek takich jak papierosy, alkohol , narkotyki, leki,

, narkotyki, leki, zaburzenia elektrolitowe, czyli zbyt duże lub zbyt małe stężenie sodu, potasu lub magnezu we krwi

zwiększona aktywność autonomicznego układu nerwowego.

Reklama

Objawy

Chorzy z napadowym migotaniem przedsionków zwykle odczuwają nierówne bicie serca, duszność, ból w klatce piersiowej i wzmożoną męczliwość. Czasem mogą także wystąpić zawroty głowy i omdlenia. Tętno jest nieregularne, w badaniu stwierdza się deficyt tętna na obwodzie (niewyczuwalne lub słabo wyczuwalne tętno na obwodowych tętnicach). Pacjenci z utrwalonym migotaniem przedsionków nie odczuwają zwykle żadnych objawów.

Rozpoznanie

Migotanie przedsionków rozpoznaje się na podstawie badania elektrokardiograficznego, zwanego w skrócie EKG. Jest to całkowicie bezbolesne badanie, w którym specjalne elektrody przyczepione do kończyn i klatki piersiowej rejestrują czynność elektryczną serca. Aby ustalić przyczynę migotania przedsionków lekarz może zalecić także inne badania, np. badanie echokardiograficzne, badanie EKG Holtera, RTG klatki piersiowej czy próbę wysiłkową.

Sprawdź: Jak rozpoznać migotanie przedsionków?

Leczenie

U pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków stosuje się zwykle leczenie farmakologiczne polegające na podawaniu leków antyarytmicznych i wyrównujących stężenie jonów we krwi. Jeśli leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne, można zastosować kardiowersję elektryczną, polegającą na przywróceniu prawidłowego rytmu za pomocą prądu o dużym napięciu. U chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków stosuje się głównie leki przeciwkrzepliwe i kontrolę częstości rytmu komór.