Ostry Zespół Wieńcowy OZW dzielimy na:

STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction) - zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST

NSTEMI (non-ST Elevation Myocardial Infarction) – zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST

bez uniesienia odcinka ST UA (unstable angina) - niestabilna choroba wieńcowa

Etiologia – czyli jak to się stało?

OZW prawie zawsze jest powiązany z pęknięciem blaszki miażdżycowej. Następnie ma miejsce aktywacja płytek krwi, ich agregacja, aktywacja procesu krzepnięcia, skurcz naczynia. To wszystko prowadzi do utworzenie skrzepu, który może zamknąć np. jedną z tętnic wieńcowych (odpowiadających za unaczynienie serca), a co za tym idzie spowodować zawał mięśnia sercowego.

Oczywiście pewne zachowania szczególnie narażają na wystąpienie OZW

Jednym z ważniejszych czynników ryzyka jest palenie papierosów. Już po jednym roku rzucenia palenia o 50 % maleje ryzyko powtarzających się wieńcowych zdarzeń. Oprócz tego, nieodpowiednia dieta (wysokocholesterolowa i o dużej zawartości soli) wpływa na rozwinięcie się OZW. Warto także wspomnieć, że stres, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość czy spożywanie alkoholu także pośrednio mogą powodować OZW.

Przesłanki Ostrych Zespołów Wieńcowych

Jednym z ważniejszych objawów OZW jest ból za mostkiem, który jednak czasami się nie pojawia a wtedy symptomem może być dyskomfort odczuwany w okolicach żuchwy, lewego ramienia, szyi, pleców czy nadbrzusza. Powszechna jest także dusznica bolesna, która występuje w stanach podwyższonego zapotrzebowania na tlen. W niektórych przypadkach, szczególnie u osób powyżej 70 roku życia i poniżej 40 roku życia oraz u ludzi z cukrzycą objawy mogą być bardzo niespecyficzne (skąpe i/lub nietypowego charakteru). Wtedy ostry zespół wieńcowy może objawiać się skróceniem oddechu, nadmiernym poceniem się, mdłościami, wymiotami.

Jak leczyć?

Możliwości leczenia jest kilka, jeśli chodzi o OZW. Przy STEMI, wykorzystuje się głównie angioplastykę wieńcową lub pomostowanie tętnic wieńcowych (popularnie zwane bypassami). Obie metody są inwazyjne, pierwszą wykonują kardiolodzy interwencyjni, drugą kardiochirurdzy. Angioplastyka polega na udrożnieniu zwężonej lub zamkniętej poprzez nakłucie jednej z tętnic ludzkiego ciała (najczęściej udowej) i wprowadzenie specjalnego cewnika do tętnicy wieńcowej. Oprócz cewnika znajduje się tam też balonik, który zostaje naprężony, zapobiegając restenozie (ponownemu zwężeniu się tętnicy). Jeśli jednak pień tętnicy wieńcowej lewej jest bardzo zwężony albo choroba dotyczy wielu naczyń wieńcowych, wtedy najczęściej zalecany jest zabieg kardiochirurgiczny. Polega on na wytworzeniu połączeń naczyniowych omijających zwężone naczynie.

Co z NSTEMI i UA?

Przy NSTEMI i niestabilnej chorobie wieńcowej (UA) określa się ryzyko zawału serca i zgonu, dzięki pewnym czynnikom ryzyka, takim jak wiek powyżej 60 roku życia, uprzednio stwierdzona choroba niedokrwienna serca, w EKG obniżenie odcinka ST powyżej 0,5mm, podwyższenie markerów martwicy mięśnia sercowego. Po ustabilizowaniu stanu pacjenta zależnie od oceny czynników ryzyka wprowadza się leczenie nieinwazyjne lub proponuje się interwencję inwazyjną (najczęściej angioplastykę).

A na koniec…

Ostre Zespoły Wieńcowe są schorzeniami, które dotyczą wielu ludzi na świecie i dlatego powinniśmy być świadomi czynników ryzyka oraz tego jak można zmienić swój styl życia by jak najbardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia u nas OZW. Szczególnie ważne jest też, by nie ignorować nawet najmniejszych symptomów, bo im wcześniej zdiagnozowany zarówno zawał mięśnia sercowego jak i niestabilna choroba wieńcowa, tym większa szansa na lepsze późniejsze zdrowie.

Autor: Agnieszka Gonciarska