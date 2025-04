Objawy ostrej sarkoidozy

Wydawać by się mogło, że skoro choroba ma ostry przebieg, rokuje to gorzej dla pacjenta jednak tak nie jest. Jednak zwykle ostra sarkoidoza daje większe szanse wyleczenia. Jeśli chodzi o płuca, to zmiany sarkoidozie ostrej nie różnią się od tych w formie przewlekłej. Główną różnicą jest to, że mają one niższy stopień zaawansowania. Im mniejszy postęp ostrej sarkoidozy tym większa szansa na pełny powrót do zdrowia (w stopniu I aż 90% chorych zdrowieje). Jeśli chodzi o inne objawy to charakterystyczne są:

Reklama

najbardziej rozpoznawalnym objawem jest rumień guzowaty , który występuje symetrycznie na wyprostnych częściach kończyn, a towarzyszą mu podwyższona temperatura i bóle stawów. Za zwyczaj rumień znika po 3 tygodniach, chociaż może utrzymywać się nawet 20 tygodni;

, który występuje symetrycznie na wyprostnych częściach kończyn, a towarzyszą mu podwyższona temperatura i bóle stawów. Za zwyczaj rumień znika po 3 tygodniach, chociaż może utrzymywać się nawet 20 tygodni; bóle stawów poprzedzają i towarzyszą rumieniowi guzowatemu. Spowodowane są krążącymi kompleksami immunologicznymi. Najczęściej bóle dotyczą stawów kolanowych, skokowych, łokciowych, nadgarstka i drobnych stawów dłoni i stóp;

dotyczą stawów kolanowych, skokowych, łokciowych, nadgarstka i drobnych stawów dłoni i stóp; zmiany oczne występują zdecydowanie rzadziej i objawiają się zapaleniem naczyniówki oka oraz pojawieniem się tłuszczowatych wtrętów w rogówce i guzkach w tęczówce, a także obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego;

bardzo rzadko ostra sarkoidoza może dawać objawy neurologiczne i zwykle jest to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zobacz też: Co warto wiedzieć o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych?

Reklama

Jakie są konsekwencje ostrej sarkoidozy?

Najczęściej na ostrą odmianę sarkoidozy chorują osoby młode, a zmiany w płucach zatrzymują się w I lub II stadium choroby. Aż 90% przypadków choroby cofa się samoistnie w ciągu 2 lat od wystąpienia objawów, o ile objawom ostrym nie towarzyszą objawy typowe dla choroby przewlekłej lub zmiany w płucach nie są na II stopniu zaawansowania, wtedy zdrowieje tylko 60%. Do leczenia ostrej sarkoidozy stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, zwłaszcza indometacynę. Do łagodzenia skutków zmian skórnych używana jest hydroksychlorochina.

Jak do tej pory nie wiemy, co powoduje ostry lub przewlekły przebieg sarkoidozy, na pewno mają tu znaczenie antygeny tkankowe, jednak nie udało się jednoznacznie stwierdzić, co sprawia, że jedni przechodzą chorobę ciężej, a inni lżej. Jak widać sarkoidoza ostra jest chorobą dobrze rokującą jednak, pomimo dużego odsetka wyleczeń czas jej trwania jest dosyć długi.

Polecamy: Czy wiesz, że przeciwciała powstają w odpowiedzi na antygeny?