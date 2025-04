Co jest najczęstszą przyczyną infekcji przewodu pokarmowego?

Rotawirusy

Najczęstszym przejawem infekcji przewodu pokarmowego, spowodowanego przez wirusy, jest ostra biegunka infekcyjna. W Polsce jest ona najczęściej powodowana przez rotawirusy, kaliciwirusy, astrowirusy oraz adenowirusy. Rotawirusy są główną przyczyną biegunek u małych dzieci oraz niemowląt, co świadczy o tym, że antybiotyki nie powinny być stosowane w zakażeniach przewodu pokarmowego w tej grupie wiekowej.

Kaliciwirusy

Również kaliciwrusy częściej występują u dzieci i są odpowiedzialne za wybuch małych ognisk epidemicznych w okresie zimowym. Z tej grupy najbardziej popularny jest wirus o nazwie Norwalk.

Astrowirusy

Na zakażenia astrowirusami najbardziej narażone są zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Ten rodzaj wirusów charakteryzuje stosunkowo łagodny przebieg zakażenia.

Adenowirusy

Dosyć charakterystyczne, z kolei, są infekcje powodowane przez adenowirusy. Odpowiadają one za wystąpienie objawów chorobowych w jednym lub wielu narządach jednocześnie. Do najważniejszych zakażeń, oprócz infekcji przewodu pokarmowego, należą zakażenia układu oddechowego oraz zapalenie spojówek, które nieleczone może spowodować trwałą utratę wzroku!

W przypadku infekcji pokarmowych powodowanych przez adenowirusy największą role odgrywają typy 40 i 41. Charakterystyczne jest to, że adenowirusy mogą przetrwać miesiącami w węzłach chłonnych w pobliżu miejsca wniknięcia i w odpowiednim czasie ulec reaktywacji.

Jak się zakażamy?

W przypadku wirusów, źródłem zakażenia zazwyczaj są ludzie. Do infekcji przewodu pokarmowego dochodzi na drodze fekalno-oralnej, poprzez kontakt ze skażonym kałem lub żywnością. Zakażenia zdarzają się najczęściej w okresie dzieciństwa, potem z reguły jesteśmy uodpornieni się na większość wirusów.

Podstawowym postępowaniem, które ma na celu ochronę przed zachorowaniem, jest utrzymywanie wysokiego poziomu higieny osobistej. Rozumie się przez to m.in. mycie rąk przed jedzeniem czy po korzystaniu z toalety. Wysoką czystość powinny utrzymywać również osoby mające kontakt z pożywieniem, ponieważ to właśnie zainfekowane pokarmy są jedną z częstszych dróg zakażenia!

