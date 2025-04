Przełom miasteniczny

Jedno z najgroźniejszych powikłań miastenii nosi nazwę przełomu miastenicznego. Polega on na bardzo gwałtownym zaostrzeniu objawów miastenii. Osłabienie obejmuje wiele grup mięśni, w tym również mięśnie odpowiadające za oddychanie - przeponę i mięśnie międzyżebrowe. Stan taki grozi uduszeniem chorego. Na skutek zaburzeń połykania może dojść do niebezpiecznego zachłyśnięcia. Przełom miasteniczny najczęściej występuje podczas 2 pierwszych lat trwania choroby u 20% osób z uogólnioną miastenią.

Reklama

Co powoduje przełom miasteniczny?

Tylko u co trzeciego pacjenta udaje się wychwycić przyczynę zaostrzenia choroby, które sprawiają, że dotychczasowe leczenie staje się niewystarczające. Są to najczęściej infekcje wirusowe i bakteryjne układu oddechowego, przyjmowanie przeciwwskazanych leków, nieodpowiednie stosowanie leków immunosupresyjnych, ciąża, odwodnienie i zaburzenia poziomu sodu i potasu we krwi.

Przełom cholinergiczny

Innego rodzaju zagrożenie stanowi tzw. przełom cholinergiczny. Jego przyczyną jest nadmiar acetylocholiny, najczęściej powodowany przez zbyt wysokie dawki leków z grupy inhibitorów cholinesterazy.

Tutaj również pojawia się uogólnione i gwałtownie postępujące osłabienie mięśni, które może obejmować mięśnie oddechowe i prowadzić do zaburzeń oddychania. Dodatkowo występuje ból brzucha, biegunka i drżenie mięśni. Dla przełomu cholinergicznego charakterystyczne jest zwolnienie tętna i bardzo wąskie źrenice.

Zobacz też: Jak można leczyć miastenię?

Reklama

Leczenie powikłań miastenii

W obu opisanych wyżej sytuacjach najważniejsze jest zabezpieczenie chorego przed uduszeniem. Konieczne bywa leczenie na oddziale Intensywnej Terapii, intubacja (umieszczenie w drogach oddechowych rurki zapewniającej ich drożność) czy założenie sondy żołądkowej.

Ważnym elementem leczenia jest usunięcie z krwi powodujących miastenię przeciwciał. W tym celu wykonuje się zabiegi plazmaferezy, a także podaje się prednizon i immunoglobuliny.

Zawsze podaje się też leki mające za zadanie złagodzić objawy przełomu. W przypadku przełomu miastenicznego chory otrzymuje dożylnie (a więc drogą zapewniającą najszybsze działanie) inhibitor cholinesterazy. Podczas przełomu cholinergicznego podawana jest dożylnie atropina.

Bardzo istotne w zapobieganiu, jak i leczeniu powikłań miastenii jest zwalczanie czynników wywołujących przełom: leczenie infekcji i unikanie przeciwwskazanych leków.

Polecamy: Czy miastenię można leczyć operacyjnie?