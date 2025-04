Co jest przyczyną niedożywienia?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedożywienie definiowane jest jako "występujący na poziomie komórkowym brak równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe i energię a podażą, której zaspokojenie pozwala na wzrost, podtrzymywanie funkcji życiowych oraz pełnienie określonych funkcji". Innymi słowy niedostateczny podaż energii, białka, mikroskładników, makroskładników oraz witamin wpływa niekorzystnie na nasz organizm. Zmniejsza się odporność naszego organizmu, co skutkuje zwiększeniem ryzyka na rozwój np. chorób zakaźnych. Dodatkowo negatywnie wpływa na układ rozrodczy, rozwój psychiczny oraz fizyczny dzieci co skutkuje mniejszą efektywnością w nauce oraz wydajnością w pracy.

Do podstawowych przyczyn niedożywienia organizmu można zaliczyć:

Ostre, przewlekły choroby (w tym nowotwory);

Nieodpowiednio zbilansowana dieta;

Zmniejszenie przyjmowania pokarmów w stosunku do zapotrzebowania;

Głodzenie przez zabiegami oraz operacjami;

Ograniczona sprawność osób chorych (szczególnie osób w podeszłym wieku);

Brak wiedzy i zainteresowania zarówno ilością jak i jakością posiłków przyjmowanych przez otoczenie chorego.

Słowo "niedożywienie" odruchowo łączymy z krajami biednymi, czy nie rozwijającymi się. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że problem niedożywienia występuje również tam, gdzie pożywienia jest pod dostatkiem.

Szacuje się, że ok. 33 milionów ludzi w całej Europie narażona jest na ryzyko niedożywienia. Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii aż jedna trzecia osób przebywających w szpitalach i domach opieki narażona jest na niewłaściwy stan odżywienia (podobnie jak ok. 10% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku powyżej 65 roku życia).

Niezwykle istotny jest fakt, że polityka zdrowia publicznego zarówno w Europie jak i na całym świecie powinna podejmować działania mające na celu zwiększanie świadomości zagrożenia, jakie niesie ze sobą niedożywienie. Osoby zatrudnione w służbie zdrowia zobowiązane są do zdobywania wiedzy na temat oceny ryzyka niedożywienia. Powinny również posiadać odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzania zarówno obserwacji jak i badań przesiewowych.

Objawy niedożywienia

Do objawów niedożywienia można zaliczyć czynniki problemy fizyczne i psychiczne, np.

Ogólne osłabienie organizmu;

Chudnięcie;

Łamliwość włosów;

Rozdrażnienie;

Apatia;

Depresja.

Niedobory składników a zdrowie

Brak w pożywieniu niektórych witamin oraz składników mineralnych może powodować:

Witamina C - szkorbut;

Witamina A - kurzą ślepotę;

Witamina D - krzywicę;

Witamina B - paraliż oraz zanik mięśni;

Witamina K - zaburzenie krzepnięcia krwi;

Witamina PP - zapalenie skóry, biegunki;

Wapń - osłabienie stanu kości, osteoporozę oraz zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego i mięśni;

Magnez- zaburzenia pracy serca oraz skurcze mięśni;

Żelazo- anemię;

Fluor - próchnicę, osłabienie szkliwa zębów;

Jod - zakłócenia w funkcjonowania tarczycy;

Chrom - wzrost poziomu cholesterolu oraz kwasów tłuszczowych we krwi.

