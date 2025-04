Prawidłowa wydzielina z nosa

Produkcja wydzieliny jest jedną z fizjologicznych funkcji nosa, obok funkcji węchowej i „klimatycznej” (nagrzewanie i nawilżanie powietrza). Wydzielina pokrywa błonę śluzową nosa, zapobiegając jej wysuszeniu. Dzięki temu wdychane powietrze ulega odpowiedniemu nawilżeniu. Płyn sprzyja także prawidłowej funkcji rzęsek nabłonka śluzówki nosa, co umożliwia usuwanie bakterii i zanieczyszczeń.

Prawidłowa wydzielina nosa jest niezbędna do właściwego funkcjonowania nosa.

Katar wodnisty

• Ostry nieżyt nosa, zwany potocznie katarem, jest niemal nieodłącznym elementem przeziębienia. Trwa z reguły około tygodnia i przebiega w kilku fazach, którym towarzyszy zmiana charakteru wydzielanego płynu. Początkowo wydzielina jest wyraźnie rzadsza, bezbarwna-ma charakter surowiczy. Jest to związane z przekrwieniem i wzrostem przepuszczalności naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa. Zwiększa się również ilość wydzielanego płynu. W kolejnym etapie wydzielina ulega zagęszczeniu, zalegając w nosie.

• Katar sienny jest częstym objawem alergii. Typowa wydzielina z nosa jest obfita i wodnista. Dodatkowo występuje kichanie i łzawienie oczu. Jest to spowodowane uwalnianiem tzw. mediatorów stanu zapalnego. Należy do nich histamina, która rozszerza naczynia krwionośne oraz zwiększa ich przepuszczalność. Cechą charakterystyczną alergicznego nieżytu nosa jest jego sezonowość, tzn. występowanie w okresie pylenia uczulających roślin.

Gęsta, ropna wydzielina z nosa

Pojawienie się gęstej, żółto-zielonej wydzieliny z nosa może świadczyć o przejściu infekcji wirusowej w bakteryjną. Taka wydzielina może się również pojawić w bakteryjnych zapaleniach zatok. Wydzielina zalegając wywołuje uczucie zatkania nosa, zaburzenia wentylacji zatok oraz ból. Ma również tendencje do spływania po tylnej ścianie gardła, co powoduje suchy męczący kaszel (zwłaszcza w pozycji leżącej).

„Suchy” nos

Uczucie jednoczesnej suchości i zatkania nosa może być związane z nieprawidłowym stosowaniem preparatów obkurczających naczynia śluzówki nosa (np. oksymetazoliny, ksylometazoliny). Objawy te związane są z uszkodzeniem błony śluzowej. Jeśli dodatkowo występuje nieprzyjemny zapach z nosa, przyczyną może być ozena.