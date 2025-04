Leczenie inwazyjne jest wykorzystywane tylko w niektórych przypadkach nadciśnienia płucnego i niemal zawsze jest poprzedzone odpowiednim postępowaniem farmakologicznym! Zabiegi, które wykonuje się w celu leczenia nadciśnienia płucnego to:

Reklama

Septosomia przedsionkowa,

Endarterektomia płucna,

Przeczepienie płuc lub płuc i serca.

Septosomia przedsionkowa

Zabieg septosomii przedsionkowej polega na utworzeniu sztucznego przecieku pomiędzy przedsionkiem prawym a lewym. Celem takiego postępowania jest odciążenie prawej połowy serca. Z tego powodu leczenie to stosuje się w przypadkach ciężkiej niewydolności prawokomorowej. Bardzo groźnym powikłaniem jest wytworzenie zbyt dużego przecieku, co w efekcie powoduje duże niedotlenienie tkanek na obwodzie. Nic więc dziwnego, że śmiertelność okołozabiegowa jest bardzo wysoka i wynosi około 10%! Dlatego między innymi septosomię przedsionkową traktuje się jako leczenie paliatywne lub tymczasowe w oczekiwaniu na przeszczep płuc.

Warto wiedzieć: Kogo dotyczy nadciśnienie płucne?

Endarterektomia płucna

Endarterektomia płucna jest leczeniem z wyboru u tych chorych, u których przyczyną nadciśnienia płucnego jest choroba zakrzepowo-zatorowa. Celem interwencji jest usunięcie mechaniczne skrzeplin. Warunkiem powodzenia jest tzw. dostępność chirurgiczna, co oznacza, że materiał zatorowy musi być w zasięgu operatora. Sam zabieg jest stosunkowo skomplikowany i bardzo długi. Wymaga wprowadzenia pacjenta w hipotermię oraz wykorzystania krążenia pozaustrojowego.

Słabym punktem operacji jest okres gdy krążenie pozaustrojowe musi zostać zatrzymane w celu usunięcia skrzeplin z tętnicy płucnej – moment zagraża powstaniem zmian niedokrwiennych w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Stanowi to wytłumaczenie dlaczego tylko niektórzy chorzy przechodzą pozytywnie kwalifikację do operacji. Śmiertelność okołozabiegowa wynosi ok. 2-10%!

Reklama

Przeszczep płuc i płuc z sercem

Przeszczepienie płuc i płuc z sercem jest ostatnim punktem w schemacie leczenia chorych na nadciśnienie płucne. Kwalifikują się do niego jedynie osoby, u których leczenie zachowawcze nie przyniosło pożądanego efektu. Jednocześnie muszą one spełniać szereg innych warunków niezbędnych do pomyślnego zakończenia procesu przeszczepiania. Niestety takie postępowanie jest obarczone bardzo wysoką śmiertelnością okołooperacyjną na poziomie 15-30%! Za odsetek ten odpowiadają w dużej części zakażenia i proces odrzucania przeszczepu. Z drugiej strony tzw. pięcioletnie przeżycie sięga nawet do 75% - co oznacza, że około 75% operowanych żyje w 5 roku po operacji.

Podsumowując, leczenie operacyjne nadciśnienia płucnego to postępowanie zarezerwowane tylko dla określonych grup osób. Charakteryzuje się wysoką śmiertelnością jednak w niektórych przypadkach stanowi jedyną szansę na wyleczenie.

Polecamy: Kiedy podejrzewać nadciśnienie płucne?