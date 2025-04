Co stoi za grzybicami okolic intymnych?

Bez wątpienia najczęstszymi patogenami przyczyniającymi się do dolegliwości w okolicach płciowych są drożdżaki. Grzyby stanowiące naturalną florę człowieka, które w sprzyjających warunkach osłabienia odporności oraz idealnych do namnażania wilgotności i temperaturze okolic intymnych mogą stać się czynnikami patogennymi. Kolejną grupą grzybów występujących w okolicach intymnych są grzyby z rodzaju Trichophyton.

Jakich narządów dotyczą grzybice okolic intymnych?

Ponieważ w okolicach płciowych panują warunki szczególnie sprzyjające rozwojowi grzybów, mogą one zaatakować zarówno błony śluzowe, jak i skórę tych okolic. Szczególnie dotkliwe, ze względu na duży dyskomfort, który powodują są zakażenia błon śluzowych – u kobiet najczęściej pochwy i okolic, a u mężczyzn żołędzi prącia. Także skóra pachwin i odbytu jest częstym miejscem infekcji (częściej u mężczyzn).

Czym objawiają się grzybice okolic intymnych?

Zmiany grzybicze charakteryzują się występowaniem rumienia, grudek, pęcherzyków i krost oraz wykwitów. Powodują one dokuczliwy świąd, pieczenie i ból.

Co sprzyja zakażeniu grzybami w okolicach intymnych?

Wilgotne i ciepłe warunki, jakie panują w okolicach płciowych, z natury sprzyjają rozwojowi grzybów. Jeżeli towarzyszy temu niska higiena lub nawet drobne uszkodzenia skóry, czy chociażby obcisła bielizna ze sztucznych materiałów, mamy pełen obraz czynników sprzyjających infekcji. Jeśli chodzi o grzybice pachwin, dodatkowym powodem zwiększającym ryzyko zakażenia, jest intensywne pocenie się i łatwość, z jaką okolice te mogą ulegać mikrourazom. Nie bez znaczenia jest także chodzenie na basen, czy korzystanie z publicznych saun, łaźni lub prysznicy. Wszędzie tam kontakt z wodą i mikroflorą innych ludzi powodują osłabienie innych naturalnie występujących w okolicach intymnych mikroorganizmów.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie wyżej wymienione czynniki ułatwiające zakażenie grzybicze nie powinny być dość wystarczające do zachorowania, ponieważ nasz układ odpornościowy jest dobrze dostosowany do walki z grzybami. Niestety w sytuacji nadużywania antybiotyków i osłabienia odporności, grzyby z łatwością znajdują bezpieczną niszę do rozwoju.

Leczenie

W przypadku zakażeń skóry lub prącia, stosujemy maści lub kremy z nystatyną lub ketokonazolem. W przypadkach zakażenia pochwy stosuje się doustne środki zawierające klotrymazol, ketokonazol lub flukonazol.

