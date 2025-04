W jaki sposób rozwija się przewlekłe zapalenie migdałków?

Migdałki stanowią naturalną ochronę organizmu przed infekcjami. Wyścielone są tkankami, które muszą się szybko odnawiać. Zdarza się tak, iż powstające w ten sposób cząstki umiejscawiają się w kryptach migdałków i zatykają je. Następnie dochodzi do zapalenia bakteryjnego jako że niektóre patogeny mają powinowactwo do tkanek migdałka, co oznacza, że łatwo i bezpośrednio się z nimi łączą. Problem tkwiący w fizjologii migdałka powoduje, iż stan ten ma charakter nawrotowy. Standardowe leczenie zwalcza jedynie nadkażenie bakteryjne, nie pomaga jednak na tworzenie się czopów.

Reklama

Czy to zapalenie migdałków?

Boli Cię gardło, a termometr pokazuje wysokie wartości temperatury? Otwórz usta i za pomocą lusterka oceń stan migdałków. W razie potrzeby poproś bliską osobę o pomoc. Ich powiększenie, zaczerwienienie oraz naloty mogą sugerować zapalenie migdałków. Jeśli taki wygląd migdałków pojawia się kilka razy w roku, może to świadczyć o przewlekłym zapaleniu. Dołączać mogą się również inne objawy jak utrudnienie połykania, oddychania czy mówienia. Jeśli jest tak w Twoim przypadku, nie zwlekaj z wizytą lekarską. Problem ten wymaga bowiem szybkiego rozwiązania raz na zawsze.

Przeczytaj: Co warto wiedzieć o zapaleniu migdałków?

Reklama

Skuteczne leczenie przewlekłego zapalenia migdałków

Leczenie w pierwszej kolejności ma za zadanie zmniejszenie odczynu zapalnego - w przypadku zapalenia bakteryjnego stosuje się antybiotyki. Pomocne są również leki zmniejszające objawy dodatkowe. Środki zmniejszające gorączkę czy o działaniu miejscowo przeciwbólowym przynoszą zdecydowaną ulgę i powodują lepszy komfort życia w czasie choroby. W następnej kolejności stosuje się jedną z technik chirurgicznych. W przypadku przerośnięcia migdałków podniebiennych wykonuje się tonsillektomię lub tonsillotomię. Tonsillotomia polega na zmniejszeniu rozmiarów migdałków tak, by mieściły się one za łukami podniebiennymi. Jest to technika skuteczna i bardzo korzystna jako że pozostała tkanka spełnia nadal funkcje obronne w organizmie. Tonsillektomia natomiast jest zabiegiem, w którym wyłuszcza się cały migdałek razem z torebką. Mamy wówczas pewność, że tkanka nie odrośnie, jednak z drugiej strony postępowanie takie obniża odporność ustroju.

Polecamy: Jakie są możliwe powikłania zapalenia migdałków?

W kolejnych etapach należy zwrócić szczególną uwagę na baczną obserwację stanu migdałków, unikać infekcji oraz dbać w najwyższym stopniu o higienę jamy ustnej.