Rolą migdałków jest wyłapywanie bakterii i wirusów oraz ich neutralizacja. Ze względu na tak istotną funkcję, lekarze usuwają je tylko, gdy jest to konieczne. Wskazaniem do usunięcia migdałków może być ich przerost lub ropień około migdałkowy.

Usunięcie migdałków przeprowadzane jest w narkozie i trwa około 30 minut. Łączny czas hospitalizacji dziecka wynosi około 5 dni. Po zabiegu należy pamiętać o podawaniu dziecku do miękkich i niezbyt gorących potraw.

