Krwiomocz

Przyczyny występowania krwi w moczu mogą być bardzo różne. Do najczęstszych należy kamica nerkowa, w której trakcie, przesuwający się kamień, może spowodować uszkodzenie moczowodu i jego krwawienie, co jest obserwowane przez pacjenta w próbce oddanego moczu. Jeśli za pomocą badań obrazowych takich jak USG lub tomografia, lekarz nie jest w stanie stwierdzić, dlaczego w moczu pacjenta pojawiła się krew, zleca on wykonanie biopsji nerki.

W przebiegu krwiomoczu, biopsja może umożliwić lekarzowi postawienie diagnozy nefropatii, czyli chorób przebiegających z uszkodzeniem miąższu nerek. Pobrany podczas badania wycinek zostaje zbadany pod mikroskopem przez lekarza patomorfologa i na podstawie opisanego przez niego wyglądu tkanki, nefrolog może postawić ostateczne rozpoznanie i odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną krwiomoczu.

Biopsja nerki po przeszczepie nerki

Po transplantacji, „nowa” nerka jest szczególnie narażona na wszelkiego rodzaju uszkodzenia – zarówno ze strony urazów, jak i zakażeń. W momencie, gdy dochodzi do zaburzenia jej czynności, lekarz musi stwierdzić, z jakiego powodu przeszczepiona nerka nie podejmuje właściwej pracy. Znajduje się ona pod szczególnego rodzaju ochroną, która polega na podawaniu leków immunosupresyjnych, które zapobiegają odrzuceniu przeszczepu, a co za tym idzie – predysponują do występowania zakażeń i upośledzeniu działania mechanizmów odpornościowych. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu przeszczepionej nerki muszą zostać jak najszybciej zdiagnozowane, by zapobiec szerzeniu się procesu chorobowego wewnątrz jamy brzusznej i wdrożyć odpowiednie postępowanie zastąpienia czynności nerki, które polega najczęściej na dializach.

Masywny białkomocz

Jeśli dochodzi do wzmożonego wydalania białka z moczem bez żadnej uchwytnej przyczyny oraz bez towarzyszących objawów chorobowych, lekarz musi bacznie przyjrzeć się morfologii danej nerki na sposób badania biopsyjnego, by wykluczyć jej uszkodzenie lub wdrożyć odpowiednie postępowanie terapeutyczne w celu ograniczenia szerzenia się procesu chorobowego w obrębie nerki.

Przedłużająca się niewydolność nerek

Istnieją sytuacje kliniczne, w trakcie których może dojść do czasowego upośledzenia czynności nerek. Wyeliminowanie przyczyny tych stanów najczęściej prowadzi do wznowienia pracy przez nerki bez konieczności innego postępowania leczniczego. Jeśli jednak po wyleczeniu choroby podstawowej, nerki nie działają prawidłowo, należy wykonać biopsję w celu ustalenia przyczyny przedłużającego się upośledzenia ich działania.

