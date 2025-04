To bardzo tajemnicze, ale wcale nie tak rzadkie schorzenie charakteryzuje się dodatkowo przewlekłym zmęczeniem wynikającym z niewystarczającej ilości snu. Objawy nasilają się w czasie spoczynku.Jak do tej pory nie udało się ostatecznie ustalić przyczyny tej choroby. Wiadomo, że schorzenie to występuje w ponad 60% rodzinnie. Zauważono również zwiększone występowanie ZNN w anemii z niedoboru żelaza, u kobiet w ciąży w ostatnim trymestrze (symptomy ustępują jednak po porodzie) oraz u osób starszych. ZNN może być również objawem poważniejszych ogólnoustrojowych schorzeń, takich jak cukrzyca, niewydolność nerek czy reumatoidalne zapalenie stawów. Również niektóre leki (np. antydepresanty) mogą wywoływać podobne objawy lub nasilać już istniejące dolegliwości. Leczenie w pierwszej kolejności opiera się na terapii możliwych współistniejących schorzeń (np. cukrzycy). Ważna jest także zmiana stylu życia tzn. rezygnacja z alkoholu i napojów zawierających kofeinę oraz odpowiednia ilość snu. Jeśli te kilka prostych zasad nie przyczyni się do ustąpienia objawów, konieczne może się okazać leczenie farmakologiczne. (kp/pk)

