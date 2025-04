Odpowiada chirurg okulista Iwona Rokita-Wala

Tak! W okolicach 40. roku życia soczewka oka zaczyna twardnieć i zmniejsza się jej elastyczność. Dlatego oddala się tzw. punkt bliży wzrokowej: coraz gorzej widzi się z bliska. Stan taki określa się mianem starczowzroczności. Brzmi to okropnie, ale kłopot ten dotyka każdej osoby i trzeba go po prostu zaakceptować. Problem ów ujawnia się też u osób z nadwzrocznością (dalekowidzów). W ich przypadku należy dobrać okulary do pracy z bliska.