Kiedy podejrzewać nadciśnienie płucne?

Co roku u ok. 5-6 osób na milion ludzi dochodzi do rozwoju nadciśnienia płucnego! Czy wiesz jakie są objawy nadciśnienia płucnego i na co przede wszystkim skarżą się chorzy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy i u kogo można podejrzewać nadciśnienie płucne?