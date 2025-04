Informacje podstawowe o WZW typu B

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B to przewlekła choroba wątroby, charakteryzująca się zmianami martwiczo-zapalnymi, wywołana przetrwałym zakażeniem wirusa HBV. Liczba chorych na przewlekłe WZW typu B w Polsce wynosi 700 tyś.

Przebieg, objawy przewlekłego WZW

Choroba początkowo przebiega skrycie, zwykle bez objawów, większość chorych długo nie odczuwa dolegliwości. Zazwyczaj przechodzą oni skąpoobjawowe ostre zapalenie wątroby, po którym wracają do zdrowia i jeśli chory nie wykona badania poziomu aminotransferazy asparaginianowej i przeciwciał przeciwwirusowych nawet nie wie, że przeszedł ostre WZW. Ostre zapalenie przechodzi w przewlekłe u 2-5% osób dorosłych, u 30% dzieci i u 90% noworodków i niemowląt. Po długim okresie utajenia może chory może odczuwać zmęczenie. Może występować nieznaczne powiększenie wątroby, miernie nasilona żółtaczka. U niektórych pacjentów pierwsze objawy są związane z rozwiniętą już marskością wątroby i nadciśnieniem wrotnym a więc bardzo dużym zaawansowaniem choroby.

Rozpoznanie

Rozpoznanie stawia się w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i serologicznych, rozstrzygająca jest biopsja wątroby, która potwierdza morfologicznie przewlekłe zapalenie, ale nie jest ona konieczna u wszystkich chorych. Stwierdza się mierne zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, obecność antygenu HBs w surowicy przez ponad 6 miesięcy (to antygen powierzchniowy wirusa obecny we krwi świadczy o zakażeniu i namnażaniu się wirusa w organizmie) oraz oznaczenie materiału genetycznego wirusa tzn. HBV DNA, który dodatkowo świadczy o nasileniu replikacji wirusa a więc aktywności procesu.

Zalecenia, leczenie

Chorzy na przewlekłe WZW typu B mają zakaz spożywania alkoholu, bowiem nasila on uszkodzenie wątroby i przyspiesza progresję marskości. Nie ma przeciwwskazań do korzystania z zajęć rekreacyjnych i uprawiania sportu, czy kontynuowania pracy zawodowej, z wyjątkiem stanowisk o szczególnym obciążeniu fizycznym. Chorzy wymagają jednak opieki lekarskiej i monitorowania. Pacjenci z bardzo aktywnym zakażeniem, spełniający określone kryteria mogą zostać poddani leczeniu. Ma ono na celu trwały zanik wirusa aby zapobiec marskości wątroby.

Powikłania, profilaktyka

Powikłania przewlekłego WZW typu B są poważne. U 15-40% chorych rozwija się marskość wątroby, rak wątrobowokomórkowy i niewydolność narządu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, polegająca na szczepieniu przeciwko WZW typu B oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad zapobiegania zakażeniom w służbie zdrowia i poza nią, między innymi stosowanie sprzętu jednorazowego użytku i odpowiednie zabezpieczenie materiałów skażonych krwią.

