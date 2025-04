Pojawienie się cukru w moczu najczęściej świadczy o złej kontroli cukrzycy. Objaw ten pojawia się, gdy poziom cukru we krwi przekroczy wartość 180mg%. Glukoza może się pojawić w moczu również w chorobach wątroby, nerek i nadnerczy. Może być także efektem działania przyjmowanych leków i hormonów. Z cukromoczem fizjologicznym możemy mieć do czynienia w ciąży, gdyż u przyszłej mamy obniża się wartość progowa stężenia glukozy we krwi.

