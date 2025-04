Jakie są wskazania do przeszczepienia nerki?

Podstawowym wskazaniem do zastosowania tej metody leczenia jest przewlekła niewydolność nerek w schyłkowym stadium. Najczęstszymi przyczynami schyłkowej niewydolności nerek są nefropatia cukrzycowa w przebiegu cukrzycy typu II, kłębuszkowe zapalenie nerek oraz niewydolność nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Do innych, stosunkowo częstych wskazań do przeszczepienia nerki należą przewlekłe nefropatie spowodowane odmiedniczkowym zapaleniem nerek lub toksycznym ich uszkodzeniem. Coraz częściej wykonywane są tzw. przeszczepy wyprzedzające. Takie postępowanie umożliwia uniknięcie uciążliwej dializoterapii. Wykonywane są najczęściej u pacjentów z chorobą nerek, posiadających zgodnego dawcę rodzinnego.

Kiedy przeszczepienie nerki nie jest możliwe?

Istnieje szereg chorób, które stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do zabiegu przeszczepienia nerki. Należą do nich czynna choroba nowotworowa, niedające się opanować zakażenia oraz choroby innych narządów znacznie obciążające rokowanie biorcy. Podobnie skrajny wiek i rokowanie co do przeżycia poniżej 2 lat stanowią przeciwwskazanie do transplantacji. Poza tym brak współpracy pacjenta (narkomania, alkoholizm, choroby psychiczne), gdyż jego współpraca jest warunkiem koniecznym do długoterminowego powodzenia przeszczepienia.

Najbardziej narażonymi na utratę przeszczepu są osoby starsze, otyłe i wysokoimmunizowane, u których rozpoznano chorobę o wysokim ryzyku nawrotu w przeszczepionym narządzie.

Jak wygląda zabieg przeszczepienia?

Zabieg operacyjny polega na usadowieniu nerki w przestrzeni pozaotrzewnowej na poziomie talerza biodrowego, gdzie dostęp do dużych naczyń jest najłatwiejszy. Po wypreparowaniu naczyń zespala się żyłę nerkową z żyłą biodrową, a następnie tętnicę nerkową z tętnicą biodrową zewnętrzną lub wewnętrzną. Zabieg kończy się wszczepieniem moczowodów do pęcherza i zwolnieniem zacisków naczyniowych. Przez przeszczepiony narząd zaczyna płynąć krew. Nerka zaróżawia się i zaczyna lekko tętnić. Anuria lub olligouria mogą utrzymywać się przez kilka tygodni od zabiegu. W tym czasie chory wymaga jeszcze hemodializ. W prawidłowych, niepowikłanym okresie pooperacyjnym stopniowo spada stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, a wydalany mocz ulega zagęszczeniu.

