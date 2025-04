fot. Fotolia

W jakim wieku i po co Polki idą po raz pierwszy do ginekologa?

Raport „Współczesna Seksualność i Nowoczesna Antykoncepcja Polaków 2014” zrealizowany w marcu 2014 r. w ramach kampanii edukacyjnej o antykoncepcji „Wakacje na okrągło” dostarcza informacji o tym, w jakim wieku i z jakiego powodu Polki udają się po raz pierwszy do ginekologa.

Wyniki pokazują, że 16% badanych wybiera się na swoją pierwszą wizytę w wieku między 11. a 15. rokiem życia, najwięcej, bo 48% kobiet, decyduje się na ten krok w wieku 16–19 lat, ale aż 21% respondentek zdecydowało się odwiedzić gabinet ginekologiczny dopiero po 20. roku życia.

– Pierwsza wizyta po 20. roku życia to zdecydowanie za późno. Nawet jeśli kobieta jeszcze nie miała żadnych dolegliwości, nie współżyje i nie potrzebowała antykoncepcji, powinna ten pierwszy raz u ginekologa mieć już za sobą w wieku 17-18 lat. Im szybciej młoda kobieta pójdzie do ginekologa, tym większa szansa, że będzie systematycznie dbać o swoje sprawy intymne – komentuje dr Grzegorz Południewski, ginekolog położnik. – Kobiety nie muszą wiedzieć, że niektóre dolegliwości można leczyć i mogą one mieć duże znaczenie dla jej przyszłego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Pierwsza wizyta może także polegać na rozmowie z ekspertem, uzyskaniu odpowiedzi na pytania o fizjologię, o badania, o antykoncepcję, szczególnie nowoczesne metody tj. pierścień dopochwowy, plaster czy implant, o których ginekolodzy mają największą i najbardziej aktualną wiedzę.

Według badania przeprowadzonego w ramach Raportu 28% badanych kobiet udało się po raz pierwszy do lekarza, ponieważ uznały, że nastał już na to czas. Celem pierwszej wizyty dla 13% respondentek był dobór odpowiedniej antykoncepcji, dla 11% pierwsza wizyta poprzedzała rozpoczęcie współżycia seksualnego, dla 10% powodem były bolesne miesiączki, a dla kolejnych 10% inne problemy zdrowotne. Tylko 6% odwiedziło po raz pierwszy gabinet lekarza z powodu stanów zapalnych, 5% przypuszczając, że są w ciąży, a 3% z powodu braku krwawienia miesiączkowego.

Antykoncepcja – zapytaj o nią ginekologa



Jednym z ważniejszych powodów pierwszej wizyty u ginekologa jest dobranie antykoncepcji. Autorzy Raportu podkreślają, że to właśnie lekarz ginekolog jest najbardziej rzetelnym źródłem wiedzy na ten temat i to u niego warto szukać odpowiedzi na wszelkie pytania.

Badania przeprowadzone w 2013 roku wśród kobiet 18-35 lat (badanie „Współczesne kobiety a antykoncepcja” zrealizowane techniką CAWI przez MillwardBrown SA w dniach 24-29 lipca 2013 oraz 18-20 grudnia 2013 r. w ramach kampanii „Wakacje na okrągło”; próba reprezentatywna dla populacji kobiet internautek w wieku 18-35 lat mieszkających w miastach) pokazały, że dla 69% rozmowa z lekarzem jest głównym źródłem wiedzy o antykoncepcji, na drugim miejscu znalazły się strony internetowe (57%), a 40% respondentek przyznało, że wymienia się informacjami z koleżankami, a 38% wchodzi na fora internetowe. Natomiast wywiady grupowe przeprowadzone w badaniu w 2014 roku (badania jakościowe obejmujące 6 zorganizowanych wywiadów grupowych – 60 osób – przeprowadzono w lutym 2014 w ramach badania „Młodzi a seks i antykoncepcja”, w którym przeprowadzono także ankietę ilościową, zrealizowaną techniką CAWI w serwisie Facebook, n=1842, kobiety i mężczyzn w wielu 18-28 lat, projekt badawczy przeprowadzono w ramach kampanii „Wakacje na okrągło”) całkowicie odwróciły tę kolejność. Okazało się, że dla młodych kobiet głównym źródłem wiedzy o antykoncepcji jest internet. Dopiero w dalszej kolejności dziewczyny wskazują znajome kobiety, a potem ginekologa.

– W internecie istnieje wiele nierzetelnych źródeł i trzeba uważnie je weryfikować. Wiedza przekazywana przez rówieśników też niesie zagrożenia – podkreśla dr Południewski. – Na pewno warto sprawdzać ogólne informacje na stronach, na których informacje o antykoncepcji potwierdzają autorytety medyczne. Natomiast to lekarz indywidualnie pomaga dobrać właściwą dla kobiety metodę.

