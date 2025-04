Na pytanie odpowiada lekarz rodzinny Dorota Łukaszuk



Niedobór magnezu rzeczywiście może wywołać zaburzenia snu (oraz inne dolegliwości, np. bóle głowy, nerwowość, skurcze mięśniowe). Jeśli intensywnie Pani pracuje, a w dodatku żyje w stresie, to zapotrzebowanie na ten pierwiastek wzrasta. Dobowo wynosi ono 200–1000 mg. Jest wiele różnych preparatów magnezowych (tlenek magnezu, jego sole organiczne

i nieorganiczne).

Przy nadkwaśności żołądka (zgaga) polecany jest np. tlenek magnezu, który ma właściwości neutralizujące. Przy niedokwaśności: chlorek magnezu. Gdy jelita i żołądek funkcjonują prawidłowo, wskazane są związki organiczne (mają budowę zbliżoną do obecnych w pokarmach).

Proponuję, aby odpowiedni specyfik oraz dawkę i czas stosowania uzgodniła Pani ze swoim lekarzem. Dobierze on środek najlepiej tolerowany przez Pani organizm.

