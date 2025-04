Katar to najczęściej objaw tzw. przeziębienia, czyli wirusowej infekcji dróg oddechowych. Występuje również w czasie zapalenia zatok oraz jest charakterystycznym objawem alergii wziewnej. Najczęściej jest przejrzysty i wodnisty. W takiej sytuacji nie budzi naszego niepokoju. Gorzej, jeśli się zagęszcza i zmienia kolor. Wówczas potocznie nazywany go ropnym, choć z ropą najczęściej niewiele ma wspólnego.

Katar ropny a przeziębienie (u dzieci i dorosłych)

Gdy zaczynamy kichać, w nosie pojawia się wodnista, jasna wydzielina. Często po kilku dniach choroby zaczyna ona gęstnieć i zmieniać kolor - staje się żółta lub zielona. Zwykliśmy nazywać ją ropną. Okazuje się jednak, że to, co wypływa z nosa to nie ropa, a katar wirusowy - gesty i ciemny, bo pełen przeciwciał i innych substancji odpowiedzialnych za nasze zdrowienie.

Taki katar (u dziecka czy dorosłego) nie wymaga stosowania antybiotyku, jeśli nie towarzyszą mu nasilone objawy ogólne. Podstawą w leczeniu zielonego, gęstego kataru jest rozrzedzenie wydzieliny. W tym celu można stosować płukanie nosa wodą morską i inhalacje, np. z wody z solą.

Prawdziwy ropny katar

Czasami na przeziębieniową infekcję wirusową nakłada się infekcja bakteryjna. Wówczas katar mocno zagęszcza się - staje się zielony, bardzo gęsty i dodatkowo towarzyszą mu nasilone objawy ogólnoustrojowe: pojawia się gorączka, uczucie rozbicia, dreszcze, bóle gardła. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u lekarza. Istnieje bowiem ryzyko, że do infekcji wirusowej dołączyła bakteryjna i konieczny jest antybiotyk.

Ropny katar w przypadku zapalenia zatok

To niemal standard. Gdy infekcja przeniesie się do zatok, katar staje się gęsty, zielony i ciężko do wydmuchać. Towarzyszy mu silny ból głowy w okolicy czołowej, który nasila się w czasie pochylania. Ściekająca po tylnej ścianie gardła wydzielina prowokuje kaszel, nierzadko prowadząc do silnego bólu gardła. Chory czuje się rozbity, zmęczony, pojawia się stan podgorączkowy lub gorączka. W takiej sytuacji zazwyczaj konieczne jest zastosowanie antybiotyku (zwykle przez 10 dni) oraz leków sterydowych w spreju.

