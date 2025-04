Rozpoznanie migreny bez aury

Podstawą do rozpoznania tej choroby jest rozmowa lekarza z pacjentem.

Ważne są wszelkie informacje dotyczące bólu głowy, tzn. kiedy się rozpoczął, jak długo trwał, jaki ma charakter i lokalizację.

Ponadto należy określić czy był to pierwszy napad czy kolejny z rzędu. Duże znaczenie ma także obecność objawów dodatkowych.

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy do rozpoznania migreny bez aury upoważnia wystąpienie co najmniej 5 napadów o cechach typowej migreny.

Czy masz migrenę?

Do czynników takich należy typowy czas trwania – między 4 a 72 godziny, przy czym u dzieci i osób poniżej 15. roku życia napad może być krótszy. Ponadto ból występuje tylko po jednej stronie, ma charakter pulsujący a jego nasilenie upośledza codzienną aktywność. Co więcej, stan chorego pogarsza się przy próbie podjęcia wysiłku fizycznego. W czasie napadu zazwyczaj występują też objawy dodatkowe: nudności (lub wymioty) a także światłowstręt i nadwrażliwość na dźwięki.

Kryteria Towarzystwa obejmują występowanie co najmniej 2 wymienionych objawów w trakcie napadu.

Zobacz też: Czy dzieci mogą chorować na migrenę?

Wykluczenie objawowego bólu głowy

Bardzo ważnym elementem postępowania z chorym na migrenę jest wykluczenie wtórnych przyczyn dolegliwości bólowych. Oznacza to, że należy sprawdzić, czy ból głowy jest samoistny (jak np. w migrenie lub napięciowym bólu głowy), czy występuje jako objaw innych chorób.

Prostym przykładem może być obecność guza mózgu, który wzrastając powoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego i ból głowy.

Oczywiście przyczyny dolegliwości bólowych nie muszą być tak dramatyczne, niemniej lekarz musi dokładnie zbadać pacjenta, by wykluczyć inne, potencjalne przyczyny. Szczególnie dużą wagę ma pomiar ciśnienia tętniczego, badania dna oka i orientacyjne badanie neurologiczne.

Zobacz też: Komu grozi migrena szyjna?

Czy badania dodatkowe są konieczne?

W rutynowym postępowaniu wykonanie badań dodatkowych nie jest wymagane w celu zdiagnozowania migreny, niemniej jednak wykonuje się podstawowe badania krwi by ocenić stan ogólny pacjenta i nie przeoczyć poważnej choroby, która nie daje objawów w badaniu lekarskim.

Badania obrazowe – tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny - wskazane są tylko w przypadkach, w których lekarz podejrzewa obecność innych przyczyn bólów głowy lub też występują nietypowe objawy aury.

Wykonywane nierzadko badanie elektroencefalograficzne nie jest rutynowym postępowaniem. Chociaż wynik badania jest często nieprawidłowy, nie rozróżnia ono jednoznacznie migreny od innych chorób, np. padaczki.

Reklama