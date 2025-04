Poród siłami natury to najlepsza i najbardziej naturalna metoda rodzenia dzieci. Chociaż jest najzdrowszy, to stanowi jednocześnie ogromy wysiłek dla organizmu zarówno matki jak i dziecka.

Czy nacięcie krocza jest konieczne?

W prawidłowych warunkach główka noworodka przechodzi przez kanał rodny utworzony przez szyjkę macicy i pochwę, otoczone dnem miednicy. Elementem dna miednicy jest krocze. Składa się z warstw mięśni i skóry. Jego sprężystość pozwala rozszerzyć się pochwie do rozmiarów główki dziecka.

Niestety czasami elastyczność krocza jest zbyt mała, by pomieścić główkę, a nie zatrzyma to porodu. Skurcze macicy są na tyle silne, że potrafią rozerwać krocze podczas parcia główki dziecka na zewnątrz. Taki uraz jest bardzo traumatyczny, bolesny i prowadzi do powikłań.

Powikłania

Pęknięcie krocza może powodować nietrzymanie stolca, powstanie przetoki odbytniczo-pochwowej lub problemy w późniejszym życiu seksualnym.

Aby do tego nie dopuścić, stosuje się nacięcie krocza. Polega ono na przecięciu tkanek w sposób kontrolowany, tak by nie dopuścić do powikłań. Po porodzie krocze się zaszywa, a rana goi się łatwo i szybko.

Kiedy i dlaczego?

Nacięcie krocza wykonuje się u ciężarnych, u których występuje wysokie ryzyko pęknięcia w czasie porodu. Zwykle dotyczy to pierworódek, lub kobiet o małej miednicy i słabej elastyczności tkanek. Większe prawdopodobieństwo pęknięcia dotyczy również matek dużych dzieci lub porodów niefizjologicznych (przy ustawieniu pośladkowym, twarzyczkowym etc.). W takich sytuacjach nacięcie jest gwarancją bezpieczeństwa dla kobiety.

We wszystkich innych sytuacjach postępowaniem z wyboru powinna być ochrona krocza. Nacięcie wykonuje się tylko w określonych przypadkach.

Ochrona krocza polega na takiej asekuracji porodu przez położną, by zlikwidować potrzebę jego nacięcia, przy całkowitym braku ryzyka pęknięcia. Nie jest to łatwe i wymaga dobrej współpracy między położną, rodzącą i pozostałym personelem medycznym.

Prawidłowa technika nacięcia

Krocze powinno się nacinać dopiero, gdy ewidentnie widać wysokie naprężenie jego tkanek. Objawia się to w bardzo charakterystyczny sposób. Gdy tkanki krocza zaczynają zbliżać się do granic wytrzymałości, obecne w nich napięcie wypycha krew. Krocze blednie i staje się niemal białe. To jest właściwy moment, by krocze naciąć.

Krocze nacina się jednym sprawnym ruchem nożyc, najczęściej w kierunku prawego uda od strony pochwy w dół. Zabieg nie wymaga znieczulenia, ponieważ bezkrwawe tkanki są zdrętwiałe, a ból porodowy jest na tyle silny, że matka nawet nie zauważa samego nacięcia. Po porodzie krocze powinien zszyć lekarz ginekolog za pomocą szwów rozpuszczalnych, które samoistnie usuwają się po 6 dniach.

