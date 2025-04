Migdałki podniebienne leżą na bocznej ścianie gardła po obu jego stronach. Stanowią ważną część układu odpornościowego organizmu, pełnią funkcję ochronną. Wskazaniem do ich usunięcia są nawracające anginy (przebycie 5. w ciąguroku lub 3. rocznie przez kolejne dwa lata). Migdałki wycina się też w przypadku ostrej anginy wywołanej przez paciorkowca, gdy pojawią się powikłania: ostre kłębkowe zapalenie nerek lub stawów i gorączka reumatyczna z zapaleniem mięśnia serca.

Ropień okołomigdałkowy lub jego nawroty oraz przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych również mogą być wskazaniem do usunięcia, podobnie jak migdałki utrudniające oddychanie czy przełykanie. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Polega on na oddzieleniu migdałków od otaczających tkanek i ich wyłuszczeniu. Trwa ok. godziny. Okres rekonwalescencji po zabiegu wynosi 4–10 dni, do momentu całkowitego wygojenia się nisz po usuniętych migdałkach.