Trzecie zęby trzonowe, nazywane potocznie zębami mądrości lub ósemkami, wyrastają zwykle między 16. a 25. rokiem życia (zdarza się jednak, że ich wyrzynanie trwa do czterdziestki lub nie pojawiają się wcale). Naszym czworonożnym przodkom były potrzebne do rozdrabniania pokarmów. A nam? My z przeżuwaniem radzimy sobie i bez nich. Dlatego zmiany ewolucyjne powoli zmierzają do ich zlikwidowania. Na razie spowodowały, że w żuchwie nie mamy na nie zbyt dużo miejsca. A to sprawia, że zęby mądrości zwykle wyrzynają się nieprawidłowo.

Kiedy usuwać ósemki

Ósemki zwykle usuwa się od razu, gdy rozwija się w nich próchnica (z uwagi na położenie leczy się je trudno i nie zawsze skuteczne). Ekstrakcję (wyrwanie) zębów mądrości zaleca się także wtedy, gdy z ich powodu inne zęby zostają ściśnięte (z czasem może to prowadzić do wad zgryzu). Usunięcie ósemek wykonuje się również, jeśli rosną one krzywo, wrastają w policzek, powodują częste stany zapalne dziąseł lub gdy nie mogą się przebić przez dziąsło, bo np. nie ma dla niech miejsca.

Zabieg usuwania ósemek

Ponieważ zęby mądrości mocno tkwią w łuku zębowym i często mają nietypowy kształt oraz liczbę korzeni, ich usuniecie przypomina bardziej zabieg niż zwykłe wyrwanie zęba. Przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym, a po wszystkim na dziąsło zakłada się szwy. Po takim zabiegu przez kilkanaście godzin warto przykładać do policzka zimne okłady i ssać kostki lodu. Przez dobę nie wolno palić, czyścić zębów w pobliżu miejsca ekstrakcji, pić przez słomkę i wydmuchiwać nosa (strumień powietrza może uszkodzić ranę). Aby dziąsło szybciej się zagoiło, warto płukać usta ciepłą wodą z solą (łyżka na szklankę wody). Lepiej też zrezygnować z picia kawy, bo podnosi ciśnienie, a wtedy trudniej powstrzymać krwawienie. Uwaga! Jeśli po kilku dniach od zabiegu ból nadal się utrzymuje, pojawia się krwawienie albo gorączka, należy skontaktować się ze stomatologiem.