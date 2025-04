Kiedy zatoki bolą?

Nieznośny ból głowy, obrzęk błony śluzowej – oto efekty zapalenia zatok, które może skutecznie uprzykrzyć życie. Wspomnianym objawom zazwyczaj towarzyszy uporczywy ból głowy, który może trwać nawet do kilku tygodni. Czy wiesz, co go wywołuje i jak z nim walczyć?