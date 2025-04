Szokująca statystyka

Z badań World Cancer Research Fund (WCRF), opublikowanych właśnie na łamach British Journal of Cancer, wynika, że każde 50g przetworzonego mięsa dodane do naszej diety, zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu trzustki o 19%. Oznacza to, że spożywając dodatkowo 100g bekonu, mamy aż o 38% większe szanse zachorować na raka, niż przeciętny wegetarianin. W praktyce, 100 g mięsa odpowiada około dwóm kiełbaskom. Ryzyko choroby nowotworowej, którą może spowodować mięsożerna dieta, jest wciąż niższe, niż to, w przypadku palaczy lub osób otyłych, ale nie można go bagatelizować.

Komunały na wagę złota

W 2011 roku wykazano związek między przypadkami nowotworu jelita grubego, a jedzeniem czerwonego, przetworzonego mięsa. Jeszcze przed ich ukazaniem się wiązano zapadalność na nowotwory z tłustą, mięsną dietą. Dlaczego zatem wyniki badań WCRF są tak istotne? – rak trzustki to jeden z najtrudniejszych w leczeniu nowotworów. Co roku w Wielkiej Brytanii zapada na niego 8 tysięcy osób. Statystyka ta czyni go dziesiątym najczęściej występującym nowotworem w Zjednoczonym Królestwie.Szkodliwy wpływ bekonowo-kiełbasianej diety potwierdziło 11 badań i 6,643 pacjentów cierpiących z powodu nowotworu trzustki.

500g w tygodniu i ani kęsa więcej!

Niezależnie od przeprowadzonych obecnie badań, WCRF zaleca spożywanie maksymalnie 500 gramów gotowanego mięsa tygodniowo. Większa jego ilość poważnie wpływa na ryzyko raka jelita grubego, a także prowadzi do nadwagi i otyłości. Zaś nadmiar tkanki tłuszczowej w równie dużym stopniu wpływa na ryzyko nowotworów, co chorób serca i cukrzycy.

Objawy, które mogą wskazywać na raka trzustki

Wcześnie wykryty rak trzustki może być całkowicie wyeliminowany.

Oto najczęstsze objawy choroby nowotworowej. Niestety, większość z nich ujawnia się w zaawansowanym stadium: niewyjaśniona utrata masy ciała, ból brzucha, żółtaczka, utrata masy ciała i osłabienie, nudności, utrata apetytu, ból pleców, Świąd skóry, cukrzyca

Źródło: BBCNews (13.01.12 Processed meat 'linked to pancreatic cancer')/PZ

